Универсальное средство на основе чеснока для защиты от онкологических заболеваний!

Антираковые свойства чеснока были известны еще в древности целителям Тибета и античной Греции. В те времена врачи рекомендовали больным раковыми заболеваниями использовать чеснок как эффективнейшее средство, позволяющее избавиться от болезни и предотвратить распространение раковых очагов.Противораковое действие чеснока на начальной стадии состоит в том, что он поддерживает биологическое самоочищение организма от токсинов, кроме того, чеснок защищает нашу печень от отравлений, позволяя тем самым крови лучше очищаться и не переносить вредные вещества по организму. Также чеснок оказывает сильное воздействие на производимые печенью энзимы, которые также нейтрализуют вредные вещества.Такое действие оказывают серосодержащие компоненты чеснока, число которых возрастает именно тогда, когда чеснок измельчают или растирают.Конечно, употребление чеснока не может гарантировать стопроцентного эффекта при серьезном заболевании раком, однако прием различных препаратов из этого продукта позволяет максимально воздействовать на состояние иммунной системы и является отличным профилактическим средством против злокачественных образований.Чесночное маслоТребуется: 5 долек чеснока, 50 г растительного масла (оливкового, соевого или гречишного).Способ приготовления. Чеснок измельчите при помощи ножа или чеснокодавилки и сразу же залейте маслом, закройте крышкой и поставьте в темное прохладное место настаиваться на 2–3 дня. После чего процедите, а полученное масло сразу же применяйте по назначению.Способ применения. Чесночное масло принимайте внутрь по 1 ч. л. 3–4 раза в день в течение 2 недель. Затем через месяц повторите курс лечения.