6 безотказных способов, которые помогут быстро избавиться от заложенности носа

Все, у кого был хоть раз заложен нос, согласятся, что от этого ощущения хочется избавиться как можно скорее.Помассируйте точку между бровямиЛегко, но уверенно массируйте эту точку в течение минуты.Данный массаж оказывает влияние на слизистую носа:- предотвращает высыхание пазух и воспаление;- оказывает профилактическое воздействие;- уменьшает давление в лобных пазухах.Воздействуйте на пазухи носаУказательным и средним пальцами, аккуратно надавливая, совершайте круговые движения в области крыльев носа в течение 1–2 минут. Данная процедура поможет открыть носовые проходы, и высморкаться будет намного проще.Помассируйте точку между носом и губойЛегкими движениями выполните массаж между верхней губой и носом. Массируйте точку в течение 2–3 минут. Данная процедура поможет снять отечность в носу.Используйте увлажнитель воздухаКогда влажность воздуха меньше 40 %, слизь в носу пересыхает и мешает свободному дыханию. Если слизи уже много, а влажность невысокая, могут развиться тяжелые бактериальные осложнения. Оптимальные показатели влажности — от 40 до 60 %.Прогрейте переносицуВозьмите теплую салфетку (ее можно прогреть в микроволновке или опустить в горячую воду и тщательно выжать). Компресс не должен обжигать, температура комфортная. Тепло сделает слизь более жидкой. После прогревания высморкайтесь или промойте нос физраствором.Если насморк вызван аллергией, займитесь физкультуройКогда сердечный ритм достаточно увеличивается и тело согревается, это хорошо влияет на разжижение слизи в носу, высмаркиваться станет намного легче. 15 минут физической нагрузки будет достаточно, чтобы справиться с аллергическим насморком (если вы избегаете аллергенов).