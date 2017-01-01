Аденома щитовидной железы: классификация и методы лечения

К огорчению, аденома щитовидной железы никак не редчайшее болезнь, в особенности посреди дам возрастом от 40 лет. Такое болезнь, обычно, сопровождается усилением секреции гормона под заглавием трийодтиронин, при этом выделение секрета не контролируется гормонами гипофиза.Систематизация опухолей. Почти всегда аденома щитовидной железы одиночная. Но в редчайших случаях диагностируются и множественные образования. Не считая того, опухоль может быть как злокачественной, так и доброкачественной. Современная медицина употребляет последующую систематизацию, которая подразделяет это болезнь на:1) Папиллярная аденома;2) Медуллярная;3) Недифференцированная;4) Фолликулярная;5) Другие злокачественные образования (лимфома, саркома, эпидермоидный рак, метастазы);Для того чтоб осознать, что все-таки представляет собой аденома щитовидной железы, для начала необходимо ознакомиться с короткой чертой каждой разновидности рака.Папиллярный рак. Эта разновидность заболевания считается доброкачественной и почти всегда прогноз для нездоровых пациентов полностью утешительный. При осмотре либо сканировании тела железы, можно найти так именуемый «холодный» узел, который и представляет собой опухоль. Таковой рак дает метастазы исключительно в 30% случаев. Но болезнь очень небезопасна для малеханьких малышей, потому что в данном случае риск возникновения метастаз в легких и шейных лимфатических узлах очень высок.Фолликулярная аденома щитовидной железы. Такое болезнь тоже считают доброкачественным, хотя оно намного опаснее папиллярного рака. Такая опухоль фактически всегда дает метастазы в лимфатические узлы, пореже в другие органы, а время от времени и в кости. Не считая того, опухоль интенсивно усваивает йод, что, кстати, употребляется медициной в лечении при помощи радиоактивного йода.Медуллярная аденома щитовидной железы. Такая форма рака опаснее, чем две прошлых, потому что почти всегда с течением времени разрастается на трахею и окрестные мускулы. Не считая того, метастазы в лимфатических узлах обнаруживаются фактически всегда. Симптомами этой заболевания считается неизменная диарея, беспричинные покраснения лица. Предпосылкой этого является синтез опухолью серотонина и других гормонов.Недифференцированная аденома щитовидной железы докторами считается самой небезопасной разновидностью рака. Обычно, злокачественные клеточки, карциносаркомы, появляются на месте узлового зоба, который истязает человека в течение многих лет. При таковой заболевания железа начинает очень стремительно расти, утрудняя дыхание и глотание, а время от времени и вызывая удушье. Почти всегда такое болезнь диагностируется у людей приклонного возраста. Опухоль очень стремительно вырастает и прорастает во все органы и структуры, расположенные близко к ней.Такое насыщенное развитие рака продолжается приблизительно год и завершается смертельным финалом.