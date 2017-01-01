Аденома щитовидной железы: классификация и методы лечения
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Систематизация опухолей. Почти всегда аденома щитовидной железы одиночная. Но в редчайших случаях диагностируются и множественные образования. Не считая того, опухоль может быть как злокачественной, так и доброкачественной. Современная медицина употребляет последующую систематизацию, которая подразделяет это болезнь на:
1) Папиллярная аденома;
2) Медуллярная;
3) Недифференцированная;
4) Фолликулярная;
5) Другие злокачественные образования (лимфома, саркома, эпидермоидный рак, метастазы);
Для того чтоб осознать, что все-таки представляет собой аденома щитовидной железы, для начала необходимо ознакомиться с короткой чертой каждой разновидности рака.
Папиллярный рак. Эта разновидность заболевания считается доброкачественной и почти всегда прогноз для нездоровых пациентов полностью утешительный. При осмотре либо сканировании тела железы, можно найти так именуемый «холодный» узел, который и представляет собой опухоль. Таковой рак дает метастазы исключительно в 30% случаев. Но болезнь очень небезопасна для малеханьких малышей, потому что в данном случае риск возникновения метастаз в легких и шейных лимфатических узлах очень высок.
Фолликулярная аденома щитовидной железы. Такое болезнь тоже считают доброкачественным, хотя оно намного опаснее папиллярного рака. Такая опухоль фактически всегда дает метастазы в лимфатические узлы, пореже в другие органы, а время от времени и в кости. Не считая того, опухоль интенсивно усваивает йод, что, кстати, употребляется медициной в лечении при помощи радиоактивного йода.
Медуллярная аденома щитовидной железы. Такая форма рака опаснее, чем две прошлых, потому что почти всегда с течением времени разрастается на трахею и окрестные мускулы. Не считая того, метастазы в лимфатических узлах обнаруживаются фактически всегда. Симптомами этой заболевания считается неизменная диарея, беспричинные покраснения лица. Предпосылкой этого является синтез опухолью серотонина и других гормонов.
Недифференцированная аденома щитовидной железы докторами считается самой небезопасной разновидностью рака. Обычно, злокачественные клеточки, карциносаркомы, появляются на месте узлового зоба, который истязает человека в течение многих лет. При таковой заболевания железа начинает очень стремительно расти, утрудняя дыхание и глотание, а время от времени и вызывая удушье. Почти всегда такое болезнь диагностируется у людей приклонного возраста. Опухоль очень стремительно вырастает и прорастает во все органы и структуры, расположенные близко к ней.Такое насыщенное развитие рака продолжается приблизительно год и завершается смертельным финалом.
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