Новые гелевые покрытия могут улучшить катетеры и презервативы

Инженеры из Массачусетского технологического института разработали гелеподобный материал, который наносится на стандартные пластиковые и резиновые катетеры и другие изделия, делая их более мягкими и скользкими, уменьшая дискомфорт пациентов. Продукт также можно модифицировать для слежения и лечения признаков инфекции.В статье Advanced Healthcare Materials команда описала свой метод прочного крепления слоя гидрогеля к распространенным эластомерам, вроде латекса, силикона и резины. Помимо мягкости и эластичности, материал делает поверхность непроницаемой для вирусов и других мелких молекул. Гидрогель может быть дополнен компонентами для распознавания воспалительных молекул или медленно выделяющимися лекарствами для лечения различных состояний.Группа, возглавляемая Сюаньхэ Чжао, наносило покрытие на различные медицинские инструменты из эластомеров, включая катетеры и системы для внутривенных вливаний. Гидрогель создавал прочный слой, выдерживающий скручивание без образования трещин. Поверхность также становилась более скользкой, уменьшая трение и дискомфорт.Специалисты протестировали гидрогель и на другом популярном продукте – презервативах. Помимо уменьшения трения контрацептивов, покрытие повышало их безопасность. Так, материал можно было заполнить препаратами против аллергии на латекс.«Мы показали, что гидрогель способен заменить распространенные эластомеры, — сказал Чжао. – Теперь у нас есть метод объединения вещества с другими материалами. Думаю, технология имеет потенциал в улучшении широкого ассортимента медицинских устройств, вводимых в организм».Перед нанесением покрытия основание обрабатывается бензофеноном. Под действием ультрафиолета вещество образует прочные химические связи между эластомером и гидрогелем.