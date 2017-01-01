Распознать анемию поможет не только самочувствие, но и внешний вид человека

"Анемия - это состояние, характеризующееся низким содержанием гемоглобина или красных кровяных клеток в крови. Клинически анемия может проявляться несколькими симптомами: общая слабость, утомляемость, сонливость, головокружение, головные боли, учащенное сердцебиение, пониженное артериальное давление, в тяжелых случаях - обмороки. При этом снижение гемоглобина в крови в большинстве случаев является косвенным признаком недостатка железа в органах и тканях организма.Следовательно возникают следующие проявления: изменения ногтевых пластинок, они становятся ломкими, истонченными, расслаивающимися, исчерченными. Отмечается сухость кожи, болезненные трещины в уголках рта. Есть выпадение волос или медленный их рост, нарушения вкуса, вплоть до употребления в пищу несъедобных веществ (мел, зубной порошок, уголь, земля, глина, песок) и продуктов в сыром виде (крупы, сухие макароны, тесто, фарш).Нарушение обоняния - тоже симптом. Так, самым приятным пациенты считают запах ацетона, лака для ногтей, красок, гуталина, нафталина, выхлопных газов машин. Встречается и беспричинный субфебрилитет (незначительное повышение температуры тела в пределах 37-37,5 С). Внешне человек с недостатком гемоглобина выглядит следующим образом: бледность кожных покровов и видимых слизистых. При снижении гемоглобина, причиной которого является недостаток витамина В12, типично изменение слизистой языка, так называемый глоссит - "полированный", ярко красный, болезненный язык, покалывание в руках и ногах.При некоторых формах анемий со снижением уровня гемоглобина, вследствие повышенного разрушения эритроцитов кожные покровы могут принимать желтушный оттенок. При наличии вышеуказанных симптомов следует обратиться к врачу. Что касается снижение уровня гемоглобина на фоне нормальных показателей железа, то такое случается, если, к примеру, речь идет о В12-дефицитной анемии, не железодефицитной".