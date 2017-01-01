Хирурги запретили часто носить летом шлепанцы

Многие люди носят шлепанцы летом, так как их просто и удобно надевать. Они дают возможность ноге дышать, но одновременно с этим такая обувь наносит непоправимый вред здоровью ног. По словам хирурга Кристины Лонг, любовь к шлепанцам может привести к переломам лодыжек, проблемам с ахилловым сухожилием (то же происходит при частом ношении обуви на высоком каблуке) и с поясницей.Они также могут приводить к развитию подошвенного фасциита, переломам костей стопы, пятки и "косточкам" на больших пальцах ног. А еще в подобной обуви очень легко споткнуться и упасть. Но даже такая обувь лучше, чем ее полное отсутствие. Здесь хотя бы защищена поверхность стопы от порезов.Сложность заключается также в том, что описанные выше повреждения могут потребовать длительной реабилитации. При этом ходьба будет сопровождаться сильной болью и, возможно, потребуется хирургическое вмешательство. Также Лонг говорит о мозолях, натертостях, повышенном риске порезов, ушибов (нога открыта), повреждений ногтей, укусов насекомых."Важно, чтобы свод ноги имел поддержку, а стельки гасили нагрузки. В шлепанцах нельзя бегать, ходить на долгие дистанции, долго стоять в них тоже не рекомендуется. Играть в спортивные игры, ходить в походы и даже работать в саду в шлепанцах не стоит", - комментирует Лонг.