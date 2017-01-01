В интересах человека быть счастливым, заявляют кардиологи

Счастливые люди обычно здоровее остальных, говорят исследования университетов Юты и Вирджинии. Видимо, такие люди ведут более здоровый образ жизни, например, регулярно тренируясь, не злоупотребляя вредными продуктами питания и не куря. Но одновременно вполне вероятно, что само ощущение счастья позитивно сказывается на сердце и иммунной системе.В этом вопросе важно соотношение уровня счастья, стресса и показателей депрессии. Если счастье значительно перевешивает, то организм не теряет способности бороться с инфекциями и восстанавливаться после повреждений. Поэтому нет ничего удивительного в том, что счастливые люди живут дольше и реже страдают от заболеваний.А вот сотрудники Университета Калифорнии считают, что ощущение счастья в ближайшем времени может безвозвратно покинуть людей. Причина - низкий уровень удовлетворения собственной жизнью. Исследование американских ученых наглядно показывает: современные люди все реже чувствуют себя счастливыми, и со временем данная тенденция лишь усиливается.Причин множество: слабое физическое здоровье, психологическая нестабильность и недостаточное материальное благополучие. Эксперты подчеркивают, что несколько поколений назад люди были успешнее. Их жизнь состояла из минимума негатива, максимума позитива и глубокого удовлетворения жизнью. Тогда позитивные эмоции были связаны со счастьем на текущий момент времени, а глубокое удовлетворение - со счастьем в долгосрочном периоде. Сейчас же люди реже чувствуют себя успешнее. И, скорее всего, это передастся последующим поколениям.