Прививка от гонореи становится близкой реальностью

В свое время открытие антибиотиков произвело настоящую революцию в различных областях медицины, включая венерологию. Однако, как ни странно, сейчас оптимизма у врачей-венерологов поубавилось…Связано это с тем, что в последние годы в разных странах были выявлены штаммы гонококка, которые обладают практически полной устойчивостью к действию новейших антибиотиков. В связи с серьезностью этой проблемы несколько лет назад руководство ВОЗ даже обратилось к ученым планеты с призывом как можно скорее создать вакцину против гонореи.Ситуация усугубляется тем, что в отличие от многих других инфекционных заболеваний (корь, ветряная оспа, скарлатина) однажды перенесенная гонорея не приводит к выработке приобретенного иммунитета. По этой причине многие любители «экстремального секса» без презервативов болеют этим венерическим заболеванием несколько раз в течение жизни.Однако ученые из Новой Зеландии, сотрудники университета города Окленд сообщают о том, что они находятся на пути к созданию вакцины против гонореи.Авторы статьи, опубликованной в последнем номере онлайнового журнала Lancet, совершили действительно эпохальное открытие.Они обследовали и опросили несколько десятков тысяч жителей страны. Ученые выяснили, что среди тех 15 000 участников исследования, которые 10-12 лет назад были привиты против бактериального менингита (его еще называют «менингококковый менингит») заболеваемость гонореей была ниже почти на 35% по сравнению с испытуемыми, которых против этой формы менингита не прививали.Этому отрадному явлению есть вполне научное объяснение: возбудители этой формы менингита бактерии Neisseria meningitidis по своим свойствам очень напоминают гонококки Neisseria gonorrhoeae, вызывающие гонорею.Новозеландские ученые уверены, что модификация вакцины против менингита обеспечит выработку иммунитета в организме привитых людей и против гонококков.