Улыбки звезд Голливуда приводят к стоматологам

Звезды Голливуда своими лучезарными улыбками провоцируют совершенно здоровых людей на ненужный им визит к дантисту.С таким заявлением выступил ректор факультета стоматологии британского университета Нью-Кастла.По словам профессора Джимми Стила, грань между косметическими процедурами и лечением зубов в современном мире стерлась. Люди приходят отбеливать зубы или исправлять их форму без каких-либо на то показаний, а только насмотревшись журналов со знаменитостями.Как сообщается, высказывания медика появились одновременно с результатами опроса в Великобритании и Австралии. Больше всего подвержены «зубной паранойе» люди в возрасте 30?40 лет. Пожилые англичане и австралийцы, которым за 70, менее всего склонны считать проблемы с зубами фактором, который отражается на качестве их жизни.