Улыбки звезд Голливуда приводят к стоматологам
http://pannochka.net - Добавил omnomnom в категорию Стоматология
С таким заявлением выступил ректор факультета стоматологии британского университета Нью-Кастла.
По словам профессора Джимми Стила, грань между косметическими процедурами и лечением зубов в современном мире стерлась. Люди приходят отбеливать зубы или исправлять их форму без каких-либо на то показаний, а только насмотревшись журналов со знаменитостями.
Как сообщается, высказывания медика появились одновременно с результатами опроса в Великобритании и Австралии. Больше всего подвержены «зубной паранойе» люди в возрасте 30?40 лет. Пожилые англичане и австралийцы, которым за 70, менее всего склонны считать проблемы с зубами фактором, который отражается на качестве их жизни.
LentaInform
СМИ2
Listis
Добавить комментарий