Жевательная резинка и чай с добавлением корицы уничтожают неприятный запах изо рта

Стоматолог из Чикаго Min Zhu установил, что корица уничтожает микроорганизмы вызывающие неприятный запах из рта. Для того чтобы оптимально реализовать благотворное действие корицы следует пользоваться жевательной резинкой содержащей эту специю.Благотворно действует на ароматы, распространяемые нашим дыханием коричный альдегид — основной ароматический компонент указанной пряности.Следует отметить, что запах из нашего рта улучшает даже не ароматизированный воск и любой другой субстрат, способствующий слюноотделению.По мнению заместителя декана стоматологической школы в Чикаго Christine D. Wu потоки слюны, смывая микроорганизмы очищают дыхание от зловония.Наблюдения доктора Min Zhu показали, что жевательная резинка с корицей убивает до 40% бактерий, которые отравляют выдыхаемый воздух. Непосредственно причастны к порче выдыхаемого воздуха бактерии Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, и Peptostreptococcus micros. В том случае, если вы не любите корицу, альтернативным решением могут быть полоскания рта обычный чаем (или лучше чаем ароматизированным корицей) несколько раз в сутки.