Жевательная резинка и чай с добавлением корицы уничтожают неприятный запах изо рта
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Благотворно действует на ароматы, распространяемые нашим дыханием коричный альдегид — основной ароматический компонент указанной пряности.
Следует отметить, что запах из нашего рта улучшает даже не ароматизированный воск и любой другой субстрат, способствующий слюноотделению.
По мнению заместителя декана стоматологической школы в Чикаго Christine D. Wu потоки слюны, смывая микроорганизмы очищают дыхание от зловония.
Наблюдения доктора Min Zhu показали, что жевательная резинка с корицей убивает до 40% бактерий, которые отравляют выдыхаемый воздух. Непосредственно причастны к порче выдыхаемого воздуха бактерии Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Prevotella intermedia, и Peptostreptococcus micros. В том случае, если вы не любите корицу, альтернативным решением могут быть полоскания рта обычный чаем (или лучше чаем ароматизированным корицей) несколько раз в сутки.
СМИ2
Listis
LentaInform
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