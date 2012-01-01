Стоматолог Новосибирской области получил скандальную известность

Информация поступила от жителей Искитимского района. По данным пострадавших, врач колесит по всей области, открывает кабинеты, за определённый срок набирает клиентов, берёт с них деньги, и, не доводя до конца лечение, исчезает.Новый стоматологический кабинет, появившийся в Искитимской области этой осенью, сразу привлек внимание. Он стал единственным на много километров, и поэтому посетители активно в него потянулись. Врач Александр Малых свободно предоставлял клиентам скидки, рассрочки, обещая провести крупные работы на очень выгодных условиях. Обрадованные пациенты вносили плату, но вместо лечения и новых зубов оставались ни с чем.Одна из пострадавших сетует, что шла к доктору с просьбой укрепить всего одну коронку, а вместо этого, с ее слов, врач убрал все зубы, оставив только шесть. В итоге, она потеряла и деньги, и зубы.Известно также, что этот кабинет работал три года в Академгородке, а также врач принимал в Сосновке. Здесь также нашлось очень много обманутых клиентов, особенно, среди пенсионеров.Интересно, но стоматолог с таким именем уже попадал в поле зрения следственных органов несколько лет назад, в 2012. На тот момент он был директором клиники в Бердске. Правда, тогда он действовал с большим размахом, речь шла о многомиллионных суммах, кредитах под уже заложенное имущество и т.д. Бердским судом обвиняемый был приговорен к 3,5 годам колонии за долги в 13 млн. рублей.Тот же ли это персонаж – пока не известно. Полиция ведет проверку.