Бруксизм у ребенка может быть показателем издевательств в школе

Исследователи британского Фонда национального здравоохранения утверждают, что состояние зубов школьников может показать, как к ребенку относятся его одноклассники.Результаты эксперимента, показали, что подростки от 13 до 15 лет, подвергающиеся издевательствам в школе, в четыре раза чаще страдали от стирания зубной эмали или бруксизма (зубного скрежета). Эксперты утверждают, что скрип зубами приводит не только к изнашиванию зубной эмали, но и головным болям, нарушениям сна.По мнению ученых, бруксизм у ребенка может быть опасным симптомом. Родители должны обратить внимание на наличие данного симптома — возможно, их ребенок подвергается запугиванию или издевательствам в школе.Специальная зубная шина может защитить зубы ребенка от стачивания, однако первопричина зубного скрежета кроется именно в психологическом климате коллектива, в котором находится подросток.