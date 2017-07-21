Дети из бедных семей отстают в развитии органов зрения
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Мрачные рассказы о жизни крестьян, освещавших свое жилище лучиной, относятся к далеко забытому прошлому. Однако и в наше время малообеспеченные люди гораздо больше рискуют своим зрением по сравнению с состоятельными. Немецкое общество офтальмологии опубликовало данные исследования, показавшее, что социально-экономическое неравентсво проявляется в уровне зрения у детей.
Исследование базируется на данных осмотров 4802 школьников в период с 2010 по 2013 гг. из города Мюльхайм-ан-дер-Рур (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Авторы определяли бедность семьи по факту получения пособия по безработице.
Среди детей из бедных семей 25% имели проблемы с визуомотрикой, то есть со способностью координировать зрение с собственными движениями. Среди школьников из обеспеченных семей эта доля составляла лишь 11%. Кроме того, высянилось, что дети из бедных семей недостаточно часто обследовались у окулиста и меньше участвовали в спортивных секциях.
По словам экспертов, спорт в детском возрасте крайне важен для развития визуомоторных способностей. Если ребенок дополнительно не занимается физкультурой, у него отмачается отставание в развитии, которое впоследствии крайне трудно компенсировать.
СМИ2
LentaInform
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