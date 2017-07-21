Стволовые клетки крови способны определять возбудителя инфекции и приспосабливать к нему свою функцию
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Группа ученых из Университета Цюриха (Швейцария) исследовала процесс кроветворения на фоне инфекции. Были сделаны несколько интересных научных открытий. В частности, обнаружилось, что процесс кроветворения активизируется клетками сосудистой стенки, которые передают сигналы в косный мозг. Кроме того, стволовые клетки способны напрямую воспринимать тяжелую инфекцию.
Опыты с лабораторными животными показали, что стволовые клетки крови обладают рецепторами снаружи. Эти рецепторы под названием TLR4 выявляют структуры, которые встречаются только у возбудителей болезней, например, липополисахариды. Если эти вещества давали есть мышам, то у них активизировались находящиеся в покое стволовые клетки и начинали активно делиться.
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