Стволовые клетки крови способны определять возбудителя инфекции и приспосабливать к нему свою функцию

На поверхности стволовых клеток костного мозга обнаружены рецепторы, непосредственно реагирующие на тяжелую инфекцию.Группа ученых из Университета Цюриха (Швейцария) исследовала процесс кроветворения на фоне инфекции. Были сделаны несколько интересных научных открытий. В частности, обнаружилось, что процесс кроветворения активизируется клетками сосудистой стенки, которые передают сигналы в косный мозг. Кроме того, стволовые клетки способны напрямую воспринимать тяжелую инфекцию.Опыты с лабораторными животными показали, что стволовые клетки крови обладают рецепторами снаружи. Эти рецепторы под названием TLR4 выявляют структуры, которые встречаются только у возбудителей болезней, например, липополисахариды. Если эти вещества давали есть мышам, то у них активизировались находящиеся в покое стволовые клетки и начинали активно делиться.