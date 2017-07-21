Новый тест выявляет ранние стадии рака яичников в 99% случаев

Ученые из Йельского университета разработали высокочувствительный и специфичный тест для ранней диагностики рака яичников. Результаты второй стадии клинических испытаний показали, что с его помощью можно диагностировать рак с точностью 99%.Тест основан на определении концентрации шести белков-биомаркеров в небольшом количестве сыворотки крови. Среди них – белки, которые вырабатываются в организме человека в ответ на опухоль, либо продуцируются самой опухолью, рассказал руководитель исследования Гил Мор (Gil Mor). По его словам, более ранние тесты основывались лишь на определении опухолевых белков, и их точность составляла не более 15-20%.Во второй фазе клинических испытаний участвовали 500 человек, из которых 150 страдали раком яичников. Результаты тестов оценивались не только самими исследователями, но и независимыми экспертами из Национального института рака США. В настоящее время Мор и его коллеги уже приступили к третьей фазе испытаний теста – клиническому многоцентровому исследованию с участием 2000 пациентов.«Мы надеемся, что этот тест войдет в число стандартных медицинских тестов, назначаемых при обследовании женщин», - сообщил Мор.Рак яичников является одной из ведущих причин смертности женщин от онкологических заболеваний. Болезнь называют «тихим убийцей»: этот рак долгое время течет бессимптомно, и чаще всего выявляется лишь на поздних, неизлечимых стадиях.