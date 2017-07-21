Рак простаты, впервые выявленный у пожилых мужчин, не приводит к смерти

Мужчины 70 лет и старше, которым был впервые поставлен диагноз рака простаты, могут сильно не переживать, потому что они врядли умрут от этого заболевания, заявили исследователи.Специалистами было проведено исследование, в котором приняли участие 9000 мужчин преклонного возраста с раком простаты. Из них только от 3 до 7 процентов умерли от опухоли спустя 10 лет, у остальных заболевание либо не прогрессировало, либо развивалось очень медленно.Так как лечение рака простаты связано с существенными побочными эффектами, результаты исследования помогут пациентам принять правильное решение в отношении лечения, которое негативно влияет в целом на их здоровье и без которого возможно обойтись, если заболевание не прогрессирует, сказал Grace Lu-Yao.Медики вели дебаты по поводу того, когда необходимо лечить больных раком простаты, так как заболевание часто имеет форму медленного развития.Ученные подчеркнули, что если мужчины отказываются от лечения, то они обязательно должны постоянно наблюдаться у врача, чтобы удостовериться, что заболевание не прогрессирует. В случае развития заболевания необходимо проведение курса лечения.