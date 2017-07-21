Исследователи находятся в шаге от получения вакцины против ВИЧ

Исследовательский институт Скриппса представил новую терапию ВИЧ. Инъекция "муляжей" вируса иммунодефицита заставила иммунитет коров выработать набор антител, нейтрализующих 96% разновидностей ВИЧ. Это значительное продвижение в сторону эффективной вакцины."Необычно сильная реакция иммунитета коров на вирусные частицы удивила нас, учитывая то, как мало времени им требовалось на производство универсальных антител. В отличие от их человеческих аналогов, антитела коров лучше справлялись даже с самыми сложными "муляжами" вируса", - говорится в отчете института.Известно: ВИЧ проникает в клетки благодаря ряду своих поверхностных белков. С каждым новым поколением вируса особенности белков, включая углеводородный защитный барьер, меняются. Поэтому иммунитет вынужден каждый раз вырабатывать новый набор антител. Чаще всего ВИЧ опережает адаптивный механизм иммунитета, что затрудняет создание универсальной вакцины.Однако через 3-4 года после заражения иммунитет начинает вырабатывать антитела широкого профиля действия (bnAbs), способные нейтрализовать сразу несколько разновидностей вируса. Правда, к этому моменту вирус уже успеет укорениться и перейти в хроническую стадию. Ученые смоделировали этот процесс в теле животных, превратив их в фабрики по производству универсальных антител.При этом после введения коровам "муляжа" ВИЧ (аналог белка Env - основы оболочки ВИЧ) их организм начал производить антитела bnAbs. Некоторые из этих антител соединялись с ВИЧ не хуже, чем это делают самые эффективные человеческие bnAbs. Лидер среди них - NC-Cow 1 (уничтожает примерно 70% известных разновидностей вируса иммунодефицита).