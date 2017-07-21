Эффективность профилактики простуды с помощью витамина D оказалась мифом?

Канадские ученые утверждают, что распространенная практика назначения детям в осенне-зимний период витамина D с целью профилактики простудных заболеваний является, по меньшей мере, бесполезной.На протяжении многих лет детские врачи назначали препараты витамина D и пищевые добавки с ним детям самого разного возраста, включая годовалых малышей, так как было принято считать, что достаточный уровень этого витамин в детском организме повышает сопротивляемость организма простудным инфекциям.Однако ученые из клиники Сент Майкл в канадском городе Торонто не обнаружили профилактического эффекта у «солнечного витамина» даже при приеме его детьми в повышенных дозах.Авторы статьи, опубликованной 18 июня в онлайновом издании Journal of the American Medical Association, наблюдали 700 детей в возрасте от 1 года до 5 лет. С началом осени половина малышей (350 человек) стали принимать витамин D в суточной дозе, рекомендованной для этого возраста – 400 международных единиц (МЕ).А остальным 350 детям был назначен прием этого витамина в повышенной дозе – 2000 МЕ/день.Все дети принимали витамин регулярно до весны следующего года.Однако проведенное учеными сравнение заболеваемости простудными инфекциями в обеих группах не выявило никаких преимуществ «высокодозной» профилактики…В первой группе заболеваемость респираторными инфекциями верхних дыхательных путей в течение осенне-зимнего периода составила в среднем 1,91 случая на каждого ребенка, а во второй группе этот показатель был равен 1,97 случая.