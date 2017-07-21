Самолечение изжоги может оказаться смертельно опасным занятием

Производство препаратов, снижающих кислотность желудочного сока и устраняющих изжогу, является весьма доходной статьей фармацевтического бизнеса. В любой аптеке теперь можно обнаружить несколько десятков разновидностей лекарственных средств, которые способны быстро избавить от мучительного жжения в пищеводе.Но такие препараты часто обладают значительными побочными эффектами, в том числе очень опасными.Существует несколько групп таких лекарств, среди которых наиболее распространенными являются ингибиторы протонного насоса (омепразол, эзомепразол, лансопразол и другие) и Н2-блокаторы или блокаторы H2-гистаминовых рецепторов (ранитидин, фамотидин, низатидин, роксатидин).Люди при покупке лекарств от изжоги никогда не задумываются над тем, к какой группе принадлежит выбранный ими препарат – хотя интересоваться этим было бы весьма нелишне…Сотрудники университета Вашингтона в американском городе Сент-Луис провели анализ информации о состоянии здоровья 350 000 американцев за период продолжительностью 6 лет.Все участники этого исследования незадолго до его начала стали принимать либо ингибиторы протонного насоса (ИПН), либо Н2-блокаторы.Как сообщают авторы публикации в последнем выпуске онлайнового издания BMJ Open, по сравнению с испытуемыми, принимавшими Н2-блокаторы, общий риск смерти у участников, принимавших ИПН, оказался выше на 25%.Между тем, как сообщает эта же группа ученых, число жителей США, регулярно принимающих ИПН, приближается к 50 миллионам. У авторов этого исследования есть подозрение, что очень многие американцы из этого числа принимают такие лекарства постоянно и без назначения врача…