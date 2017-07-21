Госдума ввела возрастные ограничения для главврачей

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Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, устанавливающий предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций. Закон вступит в силу с октября 2017 года.

Теперь руководить медорганизациями смогут только врачи младше 65 лет. После достижения предельного возраста руководителя, будут переводиться с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

При этом проектом закона отмечается, что учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности работника, занимающего должность руководителя государственной или муниципальной медицинской организации, до достижения им возраста 70 лет по представлению общего собрания работников государственной или муниципальной медицинской организации.
LentaInform
СМИ2
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