Госдума ввела возрастные ограничения для главврачей
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Теперь руководить медорганизациями смогут только врачи младше 65 лет. После достижения предельного возраста руководителя, будут переводиться с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.
При этом проектом закона отмечается, что учредитель имеет право продлить срок пребывания в должности работника, занимающего должность руководителя государственной или муниципальной медицинской организации, до достижения им возраста 70 лет по представлению общего собрания работников государственной или муниципальной медицинской организации.
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