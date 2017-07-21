ООН предупредила о распространении лекарственной устойчивости ВИЧ

Страны по всему миру должны принять меры по борьбе с лекарственной устойчивостью ВИЧ, чтобы предотвратить распространение резистентных штаммов, рост смертности и увеличение стоимости терапии.Результаты математического моделирования показали, что если не принять необходимых мер, то в течение следующих пяти лет может произойти дополнительно 135 тыс. летальных исходов и 105 тыс. новых случаев инфицирования, тогда как стоимость лечения ВИЧ возрастет на 650 долларов.В международной организации подчеркивают важность борьбы с лекарственной устойчивостью, так как уже сейчас это является серьезной угрозой для мирового здравоохранения. В ВОЗ напомнили, что лекарственная устойчивость развивается, если пациенты получает неправильные дозы необходимых ЛС, при этом уже выработавшие резистентность штаммы могут передаваться от человека к человеку как и обычные штаммы ВИЧ.В 6 из 11 странах Африки, Азии и Латинской Америки (в которых проходили исследования) было выявлено, что более 1 пациента на 10 ВИЧ-положительных, начавших терапию антиретровирусные препаратов, инфицирован штаммом, не отвечающим на лечение наиболее распространенными средствами.