Музыка поможет восстановиться после инсульта

Прослушивание музыки после перенесенного инсульта сокращает период реабилитации, считают ученые.Финская группа ученых провела эксперимент, в котором приняли участие 60 пациентов. Ученые сравнили людей, которые слушали музыку в течение нескольких часов в день, с теми, кто слушали аудио книги или не слушали ничего.У группы людей, которые слушали музыку, результаты восстановления памяти и внимания были значительно лучше, а также эти люди находились в хорошем расположении духа.В результате исследования ученые пришли в выводу, что прослушивание музыки может быть полезным дополнением к лечению.Возглавляющий исследование Teppo Sarkamo из университета в Хельсинки считает, что музыка может быть особенно ценна для тех пациентов, которые еще не готовы к другим формам реабилитации. По мнению ученого, преимущество такой терапии в том, что она является дешевой и доступной для использования.