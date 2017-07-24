Справиться с депрессией поможет этот летний овощ

Веская причина чаще есть помидоры. Медики неоднократно называли депрессию эпидемией XXI века. Они не устают повторять, что депрессия – противоестественное состояние человека. Это опасное психологическое заболевание многие игнорируют и не воспринимают всерьез. А ведь депрессию считают «медленной смертью».Ученые всерьез обеспокоены этой проблемой. Последние исследования показали, что спасаться от депрессии можно не только таблетками. Как оказалось, вылечить депрессию помогут помидоры.Китайские ученые из Медицинского университета Тяньцзинь провели масштабные исследования и выяснили, что люди, которые 2-6 раз в неделю употребляют томаты, на 46% менее подвержены депрессии по сравнению с теми, кто отказался от этого летнего овоща. А все благодаря ликопину. Это вещество дарит организму бодрость и радость.Это не единственное полезное свойство томатов. Давно доказано, что диета с высоким потреблением помидоров снижает риск рака молочной и предстательной железы. Помидоры полезны для людей с сердечно-сосудистыми заболеванием и ожирением.