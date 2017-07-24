Вылечить СПИД можно тренировкой крови

Справиться со СПИДом можно, если выделить из крови клетки иммунной системы, научить их распознавать и уничтожать вирус, а затем ввести их обратно в организм.Американские ученые рассказали о первых успехах в испытании нового метода лечения ВИЧ/СПИД. В ходе первой фазы клинических испытаний они получили убедительные доказательства безопасности такого подхода. Разработку методики ведет американская компания VIRxSYS. T-лимфоциты из крови самого пациента в лабораторных условиях обрабатывают препаратом VRX496, который включает искусственно синтезированные части вируса, не способные размножаться в организме. После введения лимфоцитов в организм, они начинают бороться с инфекцией.На данном этапе испытаний перед разработчиками стоит задача доказать его безопасность, чтобы перейти к более масштабным экспериментам. Первый больной получил лечение прошлым летом, с тех пор его прошли еще два. Никаких побочных эффектов в связи с VRX496 у этих трех пациентов не отмечалось, — заявил Боро Друпулих (Boro Drupulic), научный руководитель фирмы. Ввиду имеющихся данных о безопасности лечения исследователям разрешили сразу подключить к работе еще двух добровольцев, хотя изначально предполагалось, что они каждый будет получать лечение только после того, как его успешно пройдет предыдущий пациент. Для работы отбирались люди, которым не помогли как минимум две трехкомпонентные схемы противовирусной терапии. Как и планировалось, первая фаза испытаний потребует участия пяти человек. После ее окончания и анализа результатов ученые приступят ко второй фазе, где смогут установить эффективность лечения.