Опухоль яичника: классификация

В яичниках дам могут развиваться очень огромное количество различных опухолей. В большинстве случаев опухоль яичника носит доброкачественный нрав. Такие новообразования отграничены от окружающих тканей, они не прорастают вглубь, также не способны к образованию метастаз/В яичниках дам может развиваться очень огромное количество различных опухолей. В большинстве случаев опухоль яичника носит доброкачественный нрав. Такие новообразования отграничены от окружающих тканей, они не прорастают вглубь, также не способны к образованию метастаз (образование дочерней опухоли вне пораженного органа). Доброкачественные опухоли прекрасно поддаются исцелению. При помощи хирургического вмешательства можно удалить яичник либо его часть, и этого будет довольно. Другое дело опухоль яичника, которая носит злокачественный нрав. Для исцеления таких опухолей требуется очень большой объем исцеления, включающий как хирургические способы, так и химиотерапию, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.netСистематизация опухолейНеважно какая опухоль носит свое определенное заглавие, которое она получает зависимо от тех клеток, из которых они и прорастают. Кроме клеток отмечается и нрав: доброкачественные либо злокачественные опухоли яичников. Всего выделяется три типа разных опухолей:эпителиальные, которые берут начало от клеток, выстилающих внешную стену яичника (эпителиальные опухоли более всераспространены);стромальные - опухоли, возникающие из структурных клеток, которые отвечают за секрецию дамских половых гормонов (эстрогена и прогестерона);герминогенные - такие опухоли берут свое начало из эмбриональных (стволовых клеток), из которых развиваются все клеточки яичников.Эпителиальные опухоли, по большей части, являются доброкачественными. Они не способны метастазировать и не представляют особенной опасности для жизни дамы. Существует некоторое количество видов доброкачественных опухолей, к которым относятся:муцинозная цистаденома;серозная цистаденомаи опухоли Бреннера.Также есть такие опухоли, которые малость отличаются от злокачественных новообразований. Такие клеточки носят заглавие пограничные опухоли и имеют маленький потенциал к озлокачествлению. От обычного рака такие клеточки отличаются тем фактом, что не прорастают в стромальные структуры органа. Нередко такие опухоли не носят опасности для жизни, хотя в ряде всевозможных случаев могут послужить предпосылкой погибели. Появляется опухоль яичника, имеющая маленький злокачественный потенциал, в главном у юных дам.Опухоль яичника: симптомыДиагностика опухолей яичника затруднена тем фактом, что симптомы, которые появляются при развитии заболевания, очень изредка воспринимаются дамами серьезно. Сначало доброкачественные и злокачественные опухоли протекают без каких-то видимых конфигураций. Чуток позднее возникают тянущие боли в нижнем отделе животика, которые воспринимаются многими дамами за воспаление яичников и они, не обращаясь к гинекологу, начинают проводить самостоятельное исцеление. Как правило это только ухудшает положение вещей, ведь опухоль разрастается, и вылечивать ее становится только сложнее. Еще позднее появляется малозначительное повышение животика. В случаях, когда в яичниках появляется злокачественная опухоль, к вышеперечисленным симптомам присоединяются и такие, которые тяжело связать с яичниками. К ним относятся: чувство общего недомогания, тошноту, мигрень, утрату аппетита и резкое понижение веса, утрату настроения и существенное понижение работоспособности.