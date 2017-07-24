Стресс на работе может убить

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Работа действительно может убить вас. Согласно исследованию, стресс на работе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, разрушая организм изнутри.

В длительном исследовании приняли участие 10 тыс. британских служащих, в ходе которого выяснилось, что стресс на работе вызывает биохимические изменения в организме и наносит больше вреда, чем предполагали ранее, рассказала Tarani Chandola эпидемиолог из University College London.

Это первое исследование населения такого масштаба, в котором рассматривалось ежедневное влияние стресса на работе на деятельность сердечно-сосудистой системы. Люди были скептически настроены и не верили, что стресс может действительно послужить возникновению биохимических изменений в организме, сказала Chandola, возглавляющая исследование.

Сердечные заболевания - ведущая причина смертей в мире. Это вызвано отложениями холестерина, которые приводят к потере эластичности и блокируют артерии, а также высоким артериальным давлением, которое может повредить кровеносные сосуды, и другими факторами.

Исследователи измерили давление государственных служащих и задали вопросы по поводу требований к их работе, насколько сильно контролировалась их работа, и как часто у них были перерывы.

Группой ученых было проведено 7 этапов исследования за 12-летний период. Среди участников были найдены люди с хроническим стрессом на работе, у которых уровень риска сердечно-сосудистых заболеваний был увеличен на 68%.

Самая тесная взаимосвязь стрессов во время работы с сердечными заболеваниями была у людей в возрасте до 50 лет.

По мнению ученых, причиной является высокий уровень гормона кортизола в крови, который вырабатывается во время стресса и, циркулируя в потоке крови, негативно влияет на кровеносные сосуды и сердце.
LentaInform
Listis
СМИ2

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