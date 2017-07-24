Употребление красного мяса и содовой приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и диабету

Люди, потребляющие два и более раз в день красное мясо, подвержены большему риску возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и диабета, сообщили американские ученые.Употребление в пищу двух и более порций красного мяса увеличивает вероятность попадания в группу риска, известную как метаболический синдром, на 25% по сравнению с теми, кто употреблял в пищу красное мясо дважды в неделю.Симптомами метаболического синдрома являются: чрезмерная полнота вокруг талии, высокий уровень холестерина, высокий уровень сахара и высокое артериальное давление.Также в ходе исследования выяснилось, что употребление диетической содовой было связано с увеличением фактора риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.Учеными было проведено исследование, в котором приняли участие 9514 человек. Участников разделили на две группы и посадили на две разные диеты: "западного образца" с большим количеством мяса, жареных продуктов и "полезную" с большим количеством фруктов и овощей.По истечение девяти лет у 40% участников появились три или более факторов, связанных с метаболическим синдромом. Было понятно, что помимо питания, влияние оказывают также факторы курения и физической активности.По мнению ученых, большое количество мясных, жареных продуктов и диетической содовой в комплексе вызывают сердечно-сосудистые заболевания, а также этому способстуют фастфуд и нездоровый образ жизни.