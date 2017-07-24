Швейцарские ученые нашли диетическую панацею от болезней

В ходе многочисленных исследований швейцарские ученые из Лундского университета пришли к выводу, что совмещение в рационе определенного сочетания продуктов оказывает оздоровительный эффект на организм человека.В течение двух месяцев 44 человека в возрасте от 50 до 75 лет, страдавшие от избыточного веса питались продуктами с высоким содержанием антиоксидантов и низким показателем жирности.Рацион участников эксперимента состоял из рыбы, ячменя, соевого белка, ягод, миндаля и цельнозернового хлеба. Помимо этого в рацион были включены овощи.В результате уровень холестерина у контрольной группы снизился на 33%, липидов в крови на 14%, вероятность образования тромбов уменьшилась на 26%, на 8 пунктов снизились показатели артериального давления.