Швейцарские ученые нашли диетическую панацею от болезней
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В течение двух месяцев 44 человека в возрасте от 50 до 75 лет, страдавшие от избыточного веса питались продуктами с высоким содержанием антиоксидантов и низким показателем жирности.
Рацион участников эксперимента состоял из рыбы, ячменя, соевого белка, ягод, миндаля и цельнозернового хлеба. Помимо этого в рацион были включены овощи.
В результате уровень холестерина у контрольной группы снизился на 33%, липидов в крови на 14%, вероятность образования тромбов уменьшилась на 26%, на 8 пунктов снизились показатели артериального давления.
СМИ2
LentaInform
Listis
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