Два натуральных ингредиента, которые помогут избавиться от мозолей
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Это прежде всего эстетическая проблема, на здоровье она не оказывает непосредственного влияния.
Мозоли чаще всего образуются на подошвенной части стопы и на нижней части большого пальца ноги. Иногда они сопровождаются растрескиванием кожи, из-за чего возникает риск инфекции.
К счастью, есть разные натуральные средства, ингредиенты которых смягчают кожу и помогают успешно бороться с мозолями.
Эксперты рассказали об очень эффективном средстве против мозолей. В его состав входят всего два ингредиента, которые, к тому же, всегда есть в доме.
Это натуральное средство для борьбы с мозолями готовится из лука и белого уксуса.
Оба ингредиента обладают антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, благодаря чему они размягчают кожу и улучшают ее состояние.
Содержащиеся в них активные вещества, такие как аллицин, питают кожу и облегчают удаление скопившихся на ней омертвевших клеток.
Они также защищают кожу от грибковых и бактериальных инфекций.
Польза лука
В этом овоще много антиоксидантов, воды и противовоспалительных веществ. Когда его применяют наружно, он помогает смягчать затвердевшую кожу на ступнях.
Запах лука, конечно, не очень приятен, но его антибактериальные и антигрибковые свойства перевешивают это неудобство.
Смягчая затвердевшую кожу, лук, в то же время, подавляет активность патогенных микроорганизмов, которые могут вызывать инфекцию.
Содержащиеся в нем витамин С, калий и магний тоже благотворно действуют на кожу.
Польза белого уксуса
Белый уксус широко используется во всем мире. Его антибактериальные свойства делают его незаменимым чистящим средством.
Содержащиеся в нем органические кислоты уничтожают патогенные микроорганизмы и тем самым помогают дезинфицировать самые разные предметы и поверхности.
Уксус также хорошо помогает при разных проблемах с кожей.
Он способствует гидратации кожи и помогает удалять мозоли. Он также нормализует ее кислотно-щелочной баланс, благодаря чему предотвращаются растрескивание кожи и грибковые инфекции.
Это простое натуральное средство прекрасно помогает избавляться от мозолей и натоптышей.
Оно защищает кожу от патогенных микроорганизмов и облегчает удаление омертвевших клеток.
Ингредиенты: 1 луковица, ? чашки белого уксуса.
Необходимые принадлежности: плотно закрывающийся стеклянный флакон, пластырь, вата.
Приготовление
Хорошо помойте луковицу и порежьте ее на мелкие кусочки, чтобы их можно было положить во флакон.
Теперь вылейте туда уксус и плотно закройте флакон.
Поставьте его в темное и прохладное место, и пусть лук настаивается в уксусе целую ночь.
Наутро средство будет готово.
Способ применения
Смочите в нем ватку и натрите ей мозоли и уплотнения на коже.
Закройте эти места пластырем, и пусть средство действует 4-6 часов.
Рекомендуем делать эту процедуру на ночь, тогда средство будет действовать даже больший период времени.
Повторяйте ее, пока уплотнения и мозоли не исчезнут.
Не забывайте также ежедневно наносить на кожу увлажняющий крем и делать эксфолиацию.
Для ускорения удаления сухой и омертвевшей кожи можно пользоваться пемзой.
Но если на коже есть трещины, пользоваться этим средством не стоит, так как в этом случае оно может вызвать раздражение кожи.
Лучше обратиться к врачу и узнать, какое средство подойдет в такой ситуации.
СМИ2
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