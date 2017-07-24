Два натуральных ингредиента, которые помогут избавиться от мозолей

Уплотнения кожи на ногах, или мозоли, — проблема, с которой сталкиваются очень многие. Они возникают, когда обувь груба или неправильно подобрана, в результате чего кожа в некоторых местах постоянно испытывает давление или трение.Это прежде всего эстетическая проблема, на здоровье она не оказывает непосредственного влияния.Мозоли чаще всего образуются на подошвенной части стопы и на нижней части большого пальца ноги. Иногда они сопровождаются растрескиванием кожи, из-за чего возникает риск инфекции.К счастью, есть разные натуральные средства, ингредиенты которых смягчают кожу и помогают успешно бороться с мозолями.Эксперты рассказали об очень эффективном средстве против мозолей. В его состав входят всего два ингредиента, которые, к тому же, всегда есть в доме.Это натуральное средство для борьбы с мозолями готовится из лука и белого уксуса.Оба ингредиента обладают антиоксидантными, противовоспалительными и антибактериальными свойствами, благодаря чему они размягчают кожу и улучшают ее состояние.Содержащиеся в них активные вещества, такие как аллицин, питают кожу и облегчают удаление скопившихся на ней омертвевших клеток.Они также защищают кожу от грибковых и бактериальных инфекций.Польза лукаВ этом овоще много антиоксидантов, воды и противовоспалительных веществ. Когда его применяют наружно, он помогает смягчать затвердевшую кожу на ступнях.Запах лука, конечно, не очень приятен, но его антибактериальные и антигрибковые свойства перевешивают это неудобство.Смягчая затвердевшую кожу, лук, в то же время, подавляет активность патогенных микроорганизмов, которые могут вызывать инфекцию.Содержащиеся в нем витамин С, калий и магний тоже благотворно действуют на кожу.Польза белого уксусаБелый уксус широко используется во всем мире. Его антибактериальные свойства делают его незаменимым чистящим средством.Содержащиеся в нем органические кислоты уничтожают патогенные микроорганизмы и тем самым помогают дезинфицировать самые разные предметы и поверхности.Уксус также хорошо помогает при разных проблемах с кожей.Он способствует гидратации кожи и помогает удалять мозоли. Он также нормализует ее кислотно-щелочной баланс, благодаря чему предотвращаются растрескивание кожи и грибковые инфекции.Это простое натуральное средство прекрасно помогает избавляться от мозолей и натоптышей.Оно защищает кожу от патогенных микроорганизмов и облегчает удаление омертвевших клеток.Ингредиенты: 1 луковица, ? чашки белого уксуса.Необходимые принадлежности: плотно закрывающийся стеклянный флакон, пластырь, вата.ПриготовлениеХорошо помойте луковицу и порежьте ее на мелкие кусочки, чтобы их можно было положить во флакон.Теперь вылейте туда уксус и плотно закройте флакон.Поставьте его в темное и прохладное место, и пусть лук настаивается в уксусе целую ночь.Наутро средство будет готово.Способ примененияСмочите в нем ватку и натрите ей мозоли и уплотнения на коже.Закройте эти места пластырем, и пусть средство действует 4-6 часов.Рекомендуем делать эту процедуру на ночь, тогда средство будет действовать даже больший период времени.Повторяйте ее, пока уплотнения и мозоли не исчезнут.Не забывайте также ежедневно наносить на кожу увлажняющий крем и делать эксфолиацию.Для ускорения удаления сухой и омертвевшей кожи можно пользоваться пемзой.Но если на коже есть трещины, пользоваться этим средством не стоит, так как в этом случае оно может вызвать раздражение кожи.Лучше обратиться к врачу и узнать, какое средство подойдет в такой ситуации.