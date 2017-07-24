ТОП-6 натуральных средств для очищения артерий

Малоподвижный образ жизни (гиподинамия) и неправильное питание могут привести к закупориванию артерий. Для улучшения их состояния необходимо поддерживать умеренную активность и скорректировать свои привычки в еде.Артерии, которые постепенно засоряются под воздействием неблагоприятных факторов, представляют собой серьезную опасность для здоровья и могут иметь тяжелые последствия, - ведь это препятствует нормальному кровотоку и достаточному доступу кислорода к сердцу, что провоцирует развитие стенокардии или сердечный приступ.Поэтому следует быть внимательными и стараться избегать факторов риска, - курения, стрессов, ожирения, малоподвижного образа жизни, рацион с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара. Также будет полезно приучить себя регулярно применять одно из натуральных средств, которые помогут вам очищать артерии естественным образом.Корни одуванчика1 столовую ложку измельченных в порошок корней одуванчика залить 1 стаканом кипятка, закрыть крышкой и дать хорошо настояться. Принимать настой утром в течение 7 дней. Настой готовить непосредственно перед употреблением.Отвар ромашки, зверобоя, земляникиВзять по 100 г цветков ромашки, зверобоя, бессмертника, березовых почек, листа земляники, смешать, 2 столовые ложки смеси залить 400 мл кипятка и настаивать ночь в термосе. Принимать по 200 мл 2 раза в день в течение 10 дней.Сок крапивы и яблокВзять 100 мл сока крапивы, добавить 100 мл яблочного сока из антоновки или ранета. Принимать всю дозу 1 раз в день за 10 мин до завтрака. Курс лечения – 20 дней, после 10 дней перерыва он может быть повторен. Это эффективное средство очищения крови, таким образом раньше успешно лечили даже лейкозы.Смесь молока и чаяВзять 1/5 чашки молока, долить доверху густой заваркой чая, можно добавить высушенный и растертый в порошок корень одуванчика. Принимать 3-5 раз в день. С утра до 15 часов в жидкость не добавляют ничего, кроме щепотки соли, но после 15 часов можно положить сахар или мед по вкусу. Несколько дней (но не более шести) другое питание при этом можно исключить, так как молоко с чаем достаточно питательно. Через день необходимо делать клизмы, чтобы поскорее вымыть выходящие шлаки.Очистка сосудов с помощью сока овощей и фруктовИммуностимулирующий и очищающий состав: 150 г сока красной свеклы (выдержать 3 часа после его получения), 120 г сока граната, 150 г сока лимона, 150 г сока моркови, 150 г сока яблок, 100 г цветочного меда смешать, хранить в холодильнике.Очистка: принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день в течение 3 месяцев.Очистка сосудов с помощью медаРецепт очищающего состава: 1 кг цветочного меда, 10 крупных лимонов, со 8 крупных головок чеснока, пропущенных через соковыжималку, 100 г яблочного уксуса.Очистка: принимать по 1 ст.л. в половине стакана кипяченой =воды 3 раза в день в течение 1-2 месяцев.