Российские алкоголики не хотят лечиться, констатирует Минздрав
http://www.meddaily.ru - Добавил milestogo в категорию Другие
Известно, что в последние годы была реализована государственная политика, направленная на снижение потребления алкоголя населением. Она дала положительные результаты, но остается много людей, которые не желают лечиться и не признают наличие у себя проблемы.
"Все, кто хотел, получили медицинскую помощь, а сейчас накапливается очень тяжелый контингент, который не просто злоупотребляют алкоголем, совершает административные и уголовные правонарушения в состоянии сильного опьянения", - делится Клименко.
На фоне этого в парламенте сейчас разрабатывается законопроект, предполагающий в судебном порядке проведение обязательного освидетельствования и лечения в случае совершения лицом с алкогольной зависимостью преступления.
LentaInform
Listis
СМИ2
Добавить комментарий