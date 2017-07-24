Болезнь печени можно диагностировать легко и быстро по слюне

Ученые представили новый тест, использующий слюну человека для выявления болезней печени. В частности, он помогает диагностировать заражение гепатитом Е. Во всем мире гепатит Е заражает ежегодно 20 миллионов человек и убивает более 56000.Согласно стандартам диагностики, выявляют его по крови или образцам кала. Но такие тесты довольно затратны. Новый тест намного проще (не нужен специально обученный персонал) и дешевле. В основе лежит платформа, где антигены присоединяются к флуоресцентным горошинам, которые довольно свободно циркулируют в жидкости. Если в слюне есть антитела, показывающие инфекцию, то горошины с ними встречаются и начинают светиться.В теории тест можно адаптировать к выявлению разных инфекций за счет нескольких антигенов сразу. Как показали испытания, тест так же точен, как и анализ крови. Чувствительность и специфичность теста слюны составляют около 98%.