Болезнь печени можно диагностировать легко и быстро по слюне
http://www.meddaily.ru - Добавил milestogo в категорию Другие
Согласно стандартам диагностики, выявляют его по крови или образцам кала. Но такие тесты довольно затратны. Новый тест намного проще (не нужен специально обученный персонал) и дешевле. В основе лежит платформа, где антигены присоединяются к флуоресцентным горошинам, которые довольно свободно циркулируют в жидкости. Если в слюне есть антитела, показывающие инфекцию, то горошины с ними встречаются и начинают светиться.
В теории тест можно адаптировать к выявлению разных инфекций за счет нескольких антигенов сразу. Как показали испытания, тест так же точен, как и анализ крови. Чувствительность и специфичность теста слюны составляют около 98%.
LentaInform
Listis
СМИ2
Добавить комментарий