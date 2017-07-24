Роспотребнадзор разработал технологию производства агара Мюллера-Хинтон
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Технология прошла широкие клинические испытания и в июле этого года зарегистрирована в качестве медицинского изделия, а в институтах ведомства налажен промышленный выпуск питательной среды. Оснащение микробиологических лабораторий стандартными высококачественными препаратами для тестирования чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам позволит получать достоверные и сопоставимые результаты, с одной стороны, для оптимального лечения пациентов и, с другой, для сбора и анализа данных, отмечает ведомство.
Проблема устойчивости микроорганизмов к антимикробным препаратам является многоплановой проблемой, и ее решение возможно только при комплексном подходе.
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