Роспотребнадзор разработал технологию производства агара Мюллера-Хинтон

Одним из возможных путей решения проблемы антибиотикорезистентности является улучшение лабораторной диагностики. Ученые Роспотребнадзора разработали технологию производства агара Мюллера-Хинтон – питательной среды, которая используется для анализа чувствительности микроорганизмов с обычными питательными потребностями к антимикробным препаратам.Технология прошла широкие клинические испытания и в июле этого года зарегистрирована в качестве медицинского изделия, а в институтах ведомства налажен промышленный выпуск питательной среды. Оснащение микробиологических лабораторий стандартными высококачественными препаратами для тестирования чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам позволит получать достоверные и сопоставимые результаты, с одной стороны, для оптимального лечения пациентов и, с другой, для сбора и анализа данных, отмечает ведомство.Проблема устойчивости микроорганизмов к антимикробным препаратам является многоплановой проблемой, и ее решение возможно только при комплексном подходе.