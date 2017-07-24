Роспотребнадзор предупредил о холере в нескольких странах

Роспотребнадзор сообщает о вспышке холеры в Кении, Судане и Йемене.Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, тревожная ситуация с кишечными заболеваниями сейчас наблюдается в Кении: на середину июля там заболели холерой более тысячи человек. Трое из госпитализированных скончались. В Судане по данным на 16 июля погибли уже 43 человека из 85 госпитализированных.Также продолжается рост заболеваемости холерой в Йемене. По данным ВОЗ, с 27 апреля по 17 июля в этой стране зарегистрировано свыше 365 тыс. случаев подозрения на холеру и острую водную диарею, скончались 1802 человека.Российское надзорное ведомство просит учитывать эту информацию тех россиян, кто вдруг собрался ехать в перечисленные страны.