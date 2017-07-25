Ученые объяснили, почему перед сном нельзя пить алкоголь

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Вопреки расхожему мнению, спиртное мешает здоровому сну.

Американские ученые рассказали, как алкоголь способен влиять на сон. По словам исследователей, употребление спиртного перед сном чревато частыми пробуждениями и сокращением фазы глубокого сна.

Специалисты отметили, что примерно каждые 90 минут повторяются циклы сна, при этом большая часть глубокого сна приходится на вторую половину ночи. И именно в этот период организм начинает в полную силу бороться с алкоголем. В результате, длительность глубокого сна, необходимая для полного восстановления организма, сокращается.

Ученые согласны с тем фактом, что алкоголь позволяет быстрее уснуть, однако уже через пару часов начинаются процессы выведения спиртного из организма.

В итоге, человек несколько раз за ночь просыпается по естественной нужде и лишается не только нескольких минут сна, но и нужных электролитов. Как результат, он спит урывками и просыпается утром уставшим и обезвоженным.
Listis
СМИ2
LentaInform

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