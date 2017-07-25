Ученые объяснили, почему перед сном нельзя пить алкоголь

Вопреки расхожему мнению, спиртное мешает здоровому сну.Американские ученые рассказали, как алкоголь способен влиять на сон. По словам исследователей, употребление спиртного перед сном чревато частыми пробуждениями и сокращением фазы глубокого сна.Специалисты отметили, что примерно каждые 90 минут повторяются циклы сна, при этом большая часть глубокого сна приходится на вторую половину ночи. И именно в этот период организм начинает в полную силу бороться с алкоголем. В результате, длительность глубокого сна, необходимая для полного восстановления организма, сокращается.Ученые согласны с тем фактом, что алкоголь позволяет быстрее уснуть, однако уже через пару часов начинаются процессы выведения спиртного из организма.В итоге, человек несколько раз за ночь просыпается по естественной нужде и лишается не только нескольких минут сна, но и нужных электролитов. Как результат, он спит урывками и просыпается утром уставшим и обезвоженным.