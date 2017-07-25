Нервные расстройства усложняют течение заболеваний сердечно-сосудистой системы

В ходе нового исследования выяснилось, что наибольший риск усложнения течения заболеваний сердечно-сосудистой системы появляется при сопутствующих нервно-психических расстройствах (беспокойство, депрессия и др.) у таких пациентов.У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями чаще наблюдаются случаи беспокойства и депрессии, чем у страдающих другими заболеваниями. При этом предположительно вдвое повышается риск возникновения обострения сердечно-сосудистых заболеваний, считает возглавляющая исследование Dr. Nancy Frasure-Smith из университета в Монреале.Ученые исследовали влияние беспокойства и депрессии на 804 пациентах с сердечными заболеваниям в течение двух лет. В целом, 27% пациентов показали признаки депрессии, 41% признаки беспокойства. Депрессивные расстройства диагностировали у 7% и у 5% обнаружили обобщенные нервные расстройства.В ходе исследования выяснилось, что у людей при наличии двух расстройств был такой же риск возникновения случаев, связанных с сердечными заболеваниями, как и у страдающих одним из них. Исходя из этого, наличие фактора депрессивных расстройств является самым опасным и увеличивает риск сердечных заболеваний в 2,85 раза.Теперь, когда мы знаем, что депрессивные расстройства и обобщенные нервные расстройства являются маркерами повышенного риска возникновения либо ухудшения течения кардиологических заболеваний, необходимо совмещать для таких пациентов кардиологический и психологический режимы лечения, считают исследователи.