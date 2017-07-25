Ученые обнаружили ген, вызывающий депрессию

Новое исследование ученых из Университета Флориды продемонстрировало, что четверть населения имеет ген, который увеличивает вероятность возникновения депрессии по мере старения.В ходе испытаний было установлено, что вариант гена, называемый аполипопротеин-E4 (ApoE4), на 20% повышает шансы пострадать от депрессии в зрелом возрасте. Отмечается, что ген ApoE встречается довольно часто и несет ответственность за то, как организм перерабатывает холестерин.Специалисты рассмотрели более 3200 человек пожилого возраста и обнаружили, что люди, у которых имелся вариант гена ApoE4, сообщали о более выраженных симптомах депрессии по мере старения. «Шансы на развитие депрессии весьма высоки, если вы являетесь обладателем гена ApoE4, но эта связь не является неизменной. Вы не можете изменить свои гены, но у вас есть определенный контроль над своим здоровьем», – говорит доктор Розанна Скотт.Предыдущие исследования установили, что сосудистые проблемы, такие как высокий уровень холестерина, гипертония и высокий уровень сахара в крови, также повышают риск развития депрессии, ограничивая поступление питательных веществ в мозг, что, в свою очередь, влияет на настроение.