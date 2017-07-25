Прием гормональных заменителей в период менопаузы может быть опасным

Американские чиновники запретили интернет-продажи гормональных средств для преодоления периода менопаузы, так как медики считают терапию эстрогеном небезопасной для многих женщин.Управление по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA) США запретило продажу гормональных средств в ряде аптек, так как считает, что препараты могут быть опасными для здоровья женщин, и предоставляемая информация об этих препаратах недостаточно полная и правдивая. В аптеки направлялись письма с предупреждениями, но средства продолжали продавать, не указывая о возможных последствиях терапии гормонами.По результатам исследования 2002 года выяснилось, что заменители гормонов, произведенные фармацевтическими компаниями, повышают риск возникновения рака молочной железы, сердечных приступов и инсультов у женщин, которые принимали средства с такими гормонами, как эстроген, прогестерон и тестостерон.Медики сделали заключение, что прием заменителей гормонов возможен только на короткий срок для преодоления самого сложного периода менопаузы у женщин.