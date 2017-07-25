Статины сокращают риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у диабетиков

Люди, болеющие диабетом должны принимать медикаменты, снижающие уровень холестерина, независимо от того, страдают они от сердечно-сосудистых заболеваний или нет, считают британские исследователи.Статины (statins) сокращают риск сердечных приступов и смертельных случаев среди людей, больных диабетом, и даже у тех, у кого низкий уровень холестерина в крови. Это означает, что можно принести огромную пользу для сотен тысяч больных диабетом.По данным исследования в Англии и Уэльсе около 3,3 миллиона людей, больных диабетом, которым показано лечение статинами. В это число вошли больные диабетом, у которых риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в течение следующих 10 лет составляет 20%.Команда ученых оксфордского университета провела исследование, в котором приняли участие 90 000 человек, из низ 19 000 больных диабетом. Результаты исследования показали, что статины намного эффективнее, чем думали раньше.Исследователи обнаружили, что ежедневный прием статинов может предостеречь примерно одну третью часть больных диабетом от сердечных приступов. Благоприятное влияние было обнаружено независимо от возраста, пола и наличия сердечно-сосудистых заболеваний ранее.По мнению профессора Колина Бейджента (Colin Baigent) люди, больные диабетом, — находятся в группе повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому статины эффективны для всех людей, больных диабетом.