7 стратегий, которые помогут приучить себя есть меньше сладкого

С недавнего времени сахар стал одним из главных врагов крепкого здоровья и отличной фигуры. Исследования показывают, что он негативным образом влияет на иммунитет и работу многих органов, приводит к хроническим заболеваниям.Отказаться от сахара и сладких продуктов не так уж и просто. Даже если умом человек понимает, что это не самая идеальная для него еда, вкусовые рецепторы все равно просят добавить в кофе очередной кусочек рафинада или отхватить печенье к чаю.Эксперты составили список из 7 полезных советов, которые помогут вам отучить свой организм от сладкого и всегда держать себя в форме.Питайтесь правильноПравильное питание — это ключ к успеху в отказе от сладкого. Если ваш рацион сбалансирован по содержанию полезных и питательных веществ, то вашему организму не потребуется дополнительный "допинг" для поощрения. Витаминов, минералов, аминокислот и антиоксидантов будет вполне достаточно, чтобы удовлетворить основные потребности организма.Грамотный рацион должен состоять из мяса, рыбы, овощей, фруктов, зелени, круп, молочной продукции и семян. Старайтесь больше экспериментировать на кухне и готовить необычные полезные блюда. Такой подход поможет безболезненно отказаться от всего лишнего. Если вы питаетесь вкусно и разнообразно, то сладкого вам совсем не захочется.ВысыпайтесьПолноценный отдых играет не менее важную роль в процессе нормализации пищевых привычек. Удивительно, но факт: чтобы раз и навсегда побороть зависимость от сладкого и научиться употреблять его разумно и по делу, необходимо высыпаться.Отсутствие здорового сна провоцирует чувство голода и негативно влияет на душевную гармонию. В результате компенсировать нехватку отдыха хочется именно за счет сладкого. Чтобы не употреблять лишний сахар, спите 7-8 часов в сутки. Именно столько времени необходимо организму взрослого человека, чтобы восстановиться.Не забывайте про перекусыБез перекусов никуда! Если вы хотите отказаться от сладкого, то это выражение должно стать вашим девизом по жизни. Статистика подтверждает, что большая часть запрещенных сладостей попадает в наш организм именно между основными приемами пищи.Почему так происходит? Если вы не берете перекусы с собой, то чувство голода застает вас врасплох. Довольно сложно быстро сориентироваться и выбрать в качестве перекуса что-то полезное и питательное. Поэтому зачастую перекусом становится шоколадный батончик, булочка или дюжина печенюшек.Берите с собой натуральный йогурт, фрукты, орехи, овощные палочки или другие полезные перекусы, которые выручат вас в трудную минуту и не дадут сойти с правильного пути.ЭкспериментируйтеНе хотите отказываться от любимых лакомств? Попробуйте найти классную альтернативу привычным сладостям. К примеру, сахар можно заменить на мед. Главное правило: не добавляйте мед в горячий чай, иначе он потеряет свои полезные свойства под действием горячих температур.Еще одна классная альтернатива сахару — стевия. Это натуральный заменитель сахара, который можно смело использовать для приготовления десертов.Что касается десертов, то тут тоже есть поле для экспериментов. Попробуйте побаловать себя творожным желе или печеньем из банана и орехов в духе правильного питания. Отказ от сладкого в традиционном для нас понимании вовсе не означает, что сладостей в вашей жизни больше не будет.Не нервничайтеСтресс — это одна из причин, почему нас так тянет съесть кусок торта или банку мороженого. Повседневные проблемы — ссора с коллегой, испачканная блузка, сломанный ноготь — расстраивают и провоцируют на употребление какого-нибудь антидепрессанта. Им зачастую становится что-то сладкое.Есть люди, которые, напротив, во время нервного напряжения не хотят есть, но что делать, если вы относитесь к другому лагерю? Помните, что стресс не повод налегать на сладости. Есть масса других (более эффективных) способов избавиться от стресса: бег, йога, медитация, просмотр любимого сериала.Занимайтесь спортомРаз уж мы заговорили про спорт, то это тоже довольно важный аспект, который заметно влияет на пищевые привычки. Если человек регулярно занимается спортом и, как следствие, старается правильно питаться, то его обменные процессы улучшаются. В организме не происходит резких скачков инсулина, провоцирующих аппетит, и на сладкое совсем не тянет.Выберите активность, которая придется вам по душе. Если вы не хотите работать с железом в тренажерном зале, то и не стоит этого делать. Можно заняться танцами, пилатесом, скандинавской ходьбой или просто регулярно гулять по ближайшему парку.Читайте этикеткиЕсли вы хотите отказаться от сладкого и готовы подойти к делу со всей ответственностью, то научитесь читать этикетки. На прилавках супермаркетов есть такие продукты, которые содержат сахар в большом количестве, но это совсем не очевидно. К таким продуктам, например, относятся кетчуп и другие соусы, газировка, каши быстрого приготовления, хлеб, обезжиренные продукты, мюсли, пакетированные соки, колбасы и сосиски.Разработка стратегий, позволяющих добиться уменьшения потребляемого сахара, ведется в последнее время особенно активно. Привыкание к сахаросодержащей пище является одной из серьезных гастрономических проблем среди современных людей, и медики рассматривают любые методики, способные дать необходимый результат в борьбе с перееданием сахара.Испанские ученые из Университета Валенсии выдвинули свою концепцию на этот счет. Они обнаружили, что контролировать потребление сластей может помочь посуда конкретного оттенка.В частности, медики заявили: «Белые тарелки делают вкус еды слаще, что позволяет наслаждаться десертами с меньшим количеством сахара».Учеными были реализованы испытания, во время которых добровольцам подавался десерт (клубничный мусс) в посуде разных цветов. Эксперимент показал, что употребление мусса из белых тарелок сделало его вкус для добровольцев на 7% более сладким, на 13% более ароматным и на 9% более приятным.Исследователи полагают, что подобный эффект связан с тем, что белый фон посуды позволяет видеть еду более четко и такая визуализация вызывает соответствующие реакции в головном мозге – в нем активируются участки, ответственные за воспоминания и представления о сладких гастрономических впечатлениях. Это в значительной мере усиливает ощущение от сладкого вкуса, делая его более концентрированным.