Питание при хроническом нефрите

Нефрит – воспаление почки. Хронический нефрит характеризуется поражением отдельных клубочков почек. Заболевание может протекать бессимптомно, а возможны отеки, гипертония, альбуминурия (наличие белка в моче). Хронический нефрит может сопровождаться нарушением азотовыделительной функции почек, т.е. хронической почечной недостаточностью.При хроническом нефрите вне обострения, отсутствии отеков, повышенного артериального давления, без признаков почечной недостаточности, в случае только незначительных изменений в моче (следов белка, малого количества эритроцитов) показана диета с умеренным ограничением количества поваренной соли (до 6-10 г).Основные правила диетотерапии при хроническом нефрите:1. Ограничение количества поваренной соли.2. Ограничение употребления мяса и рыбы, содержащих экстрактивные вещества.3. Ограничение употребления овощей и плодов, содержащих эфирные масла.4. Обогащение рациона питания витаминами, в частности витамином С.Пищу для диеты обычно готовят без добавления поваренной соли, однако соль выдается больному в количестве, согласованном с врачом, для подсаливания приготовленных блюд. Подобная диета с уменьшенным количеством поваренной соли способствует профилактике возможной гипертонии.Для улучшения вкусовых качеств блюд бессолевых диет разрешается включать в рацион кисло-сладкие соусы, сметанные, овощные и фруктовые подливки, лимонную кислоту. Полезны такие специи и пряная зелень, как тмин, лавровый лист, ванилин, корица, укроп, кинза. Разрешается употреблять вываренный и поджаренный лук.При отсутствии почечной недостаточности большинство специалистов рекомендуют полноценное белковое питание (мясо, рыбу, творог, молоко, яйца). Мясо употребляют преимущественно в отварном виде либо с последующим запеканием или обжариванием. Кулинарная обработка не предусматривает механического щажения органов. В то же время соблюдается умеренное химическое щажение, исключаются блюда, богатые экстрактивными веществами: наваристые мясные, рыбные, грибные бульоны.Не применяются соленые, маринованные, квашеные овощи, редька, свежий лук, чеснок, перец, горчица, хрен, другие острые пряности и специи. В то же время рацион должен включать в себя разнообразные свежие овощи и фрукты. Полезны овощные и фруктовые соки: томатный, морковный, яблочный, лимонный и др. Не следует увлекаться крепким кофе.