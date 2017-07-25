Уникальный случай: в Африке живет ребенок, победивший ВИЧ

Медицинский мир разорвала новость о том, что в ЮАР проживает ребенок (девочка), родившийся от ВИЧ-инфицированной матери и уже восемь лет успешно борющийся в вирусом без антиретровирусных препаратов.Комментирует эксперт Ави Виолари из Университета Витватерсранда: "Подобные случаи крайне редки. Изучая их, мы ищем пути для того, чтобы полностью избавить больных от инфекции. Мне кажется, что прием противовирусных препаратов в раннем возрасте помог иммунитету девочки подавить вирус, и теперь нам нужно понять, чем она отличается от остальных пациентов".Медицине известно несколько случаев, когда организм подавлял ВИЧ на долгое время. Однако вирусные частицы все равно оставались в организме. Что касается африканской девочки, то ее спасло раннее начало антиретровирусной терапии. Лекарства ей давали с первого месяца жизни на протяжении 40 недель.Ранняя терапия замедлила развитие инфекции. Согласно статистике, благодаря этому можно отказаться от лечения на два года. Но девятилетняя пациентка смогла полностью избавиться от вируса.