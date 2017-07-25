Справиться с волчьим аппетитом поможет нормализация ночного сна

Стрессы, связанные с работой, и неполноценное питание в течение дня являются одной из главных причин переедания современных людей. Вечером, вернувшись с работы, многие из них едят сверх меры, хотя и осознают, что давно следовало бы остановиться...Но чувство насыщения никак не приходит, и такому человеку приходится практически ежедневно поглощать большие количества пищи. Это неминуемо приводит к появлению сначала избыточного веса, а затем и ожирения.А ученые из США, сотрудники университета штата Мичиган, обнаружили, что неукротимый голод во время ужина может быть связан с плохим сном в течение предыдущей ночи.Авторы статьи, опубликованной в июльском номере онлайнового журнала Journal of Applied Psychology, сообщают, что нормализация сна приводит к повышению устойчивости к действию стресса и снижению числа «эксцессов», связанных с вечерним перееданием.Ученые из Мичигана наблюдали 2 группы взрослых, работа которых заведомо была связана с достаточно высоким стрессом. В одну группу были включены сотрудники колл-центра, которые давали консультации по телефону. Во вторую группу вошли программисты, работу которых также можно считать нервной, так как она была связана с постоянным дефицитом времени.Не объясняя настоящей цели исследования, ученые попросили всех участников регулярно фиксировать в специальных дневниках качество сна на протяжении каждой ночи в течение месяца и меню ежедневного ужина.Сравнение данных показало, что если сон участников ночью был достаточно продолжительным и глубоким, то на следующий день вечером они поглощали намного меньше пищи, причем, как правило, отдавали предпочтение более здоровой еде.