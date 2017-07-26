Цирроз печени грозит не только алкоголикам

Российские медики рассказали на страницах СМИ о том, кому может угрожать опасное заболевание печени. Специалисты развеяли миф о том, что цирроз печени – это проблема исключительно тех, кто злоупотребляет спиртным.В частности, врач-гепатолог Татьяна Степанова сообщила, что к развитию цирроза печени, помимо алкоголя, приводят вирусный гепатит и гепатоз. При этом гепатоз часто настигает обладателей выраженного избыточного весап, а также тех, кто в течение длительного времени принимает сильнодействующие лекарственные препараты и БАДы.По словам Степановой, жертвами цирроза становятся и спортсмены, которые употребляют много протеинов, спортивных витаминов и делают инъекции стероидов.«Цирроз может быть и врожденной патологией, болезнь наблюдается даже у детей. К счастью, это бывает редко», - добавила врач в интервью «Собеседнику».Также на высокий риск заболевания влияет качество употребляемой пищи. Как пояснил эндокринолог-диетолог Вадим Крылов, жирная еда заставляет печень максимально быстро производить желчь и таким образом перетруждает этот орган. Если с печенью уже имеются проблемы, нужно отказаться от жареного, соленого, острого и любых сладостей, отметил специалист.Эксперты напомнили, что цирроз практически невозможно заметить самостоятельно, и часто с этой болезнью живут годами. Если цирроз печени явственно проявляет себя, значит, состояние организма уже тяжелое, рассказали врачи.