Ученые обнаружили удивительное свойство вакцины от ВИЧ

Оказывается, новое лекарство обладает еще несколькими целебными свойствами. Исследователи одного из подразделений фармацевтического и косметологического гиганта Johnson & Johnson провели клинические испытания вакцины, нацеленной одновременно на несколько штаммов ВИЧ и не вызывающей длительных побочных эффектов.Наш организм достаточно совершенен, чтобы дать иммунный ответ практически на каждый патоген на планете, говорит Энтони Фаучи, иммунолог и директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID). Это может занимать длительное время, мы можем заболеть или даже умереть, но пока мы живы, организм будет бороться. «ВИЧ определенно уникален тем, что организм не вырабатывает иммунитет против этого вируса», — говорит он. И именно из-за этого, даже после 35 лет исследований, все еще ищут вакцину, эффективно противодействующую ему.Как правило, вакцины работают, воздействуя на организм какой-либо формой неактивного вируса. Иммунная система в свою очередь продуцирует антитела — химический ответ захватчику. Поскольку вакцина является неактивной формой настоящего патогена, мы не заболеваем, но организм запоминает, как вырабатывать антитела, и дает мощный ответ в случае реальной инфекции. Проблема с ВИЧ заключается в том, что инфекция мутирует невероятно быстро и есть несколько штаммов, одновременно привить от которых невозможно.24 июля на 9 Международной конференции по борьбе со СПИДом в Париже ученые из NIAID и бельгийской компании Janssen Pharmaceuticals (принадлежит американскому концерну Johnson & Johnson) сообщили, что они разработали вакцину, которая объединяет специфические маркеры нескольких штаммов ВИЧ. Это называется мозаичной техникой, и теоретически побуждает организм вырабатывать антитела, способные отбить атаку многих вариаций вируса.Эта вакцина ранее блокировала ВИЧ-инфекцию у обезьян в 66% случаев после шести инъекций. Теперь ее протестировали на людях. В исследовании приняли участие 393 человека, не зараженные ВИЧ. Некоторым добровольцам привили одну из семи мозаичных вакцин против ВИЧ, а некоторым — плацебо, чтобы выяснить, есть ли побочные эффекты. Участники эксперимента хорошо переносили вакцины. В течение 48 недель было введено 4 дозы. После трех инъекций анализы крови показали, что их организмы развивают иммунный ответ на ВИЧ, выражающийся в присутствии антител и других клеточных изменениях, указывающих на то, что вакцина будет работать против различных штаммов ВИЧ. Тип и сила этого иммунного ответа варьировались в зависимости от того, какая версия вакцины была получена каждым человеком.Энтони Фаучи предупреждает, что эти результаты все еще являются предварительными, и необходимо провести испытания на людях, инфицированных ВИЧ, прежде чем вакцина окажется на рынке.Биоинженеры в поисках эффективной вакцины против ВИЧ обратили внимание на коров. Уже удалось обнаружить мощные ВИЧ-блокирующие антитела, появившиеся у коров в течение нескольких недель после вакцинации.