Медики изобрели эффективное лекарство от СПИДа

Шесть инъекций в год и ВИЧ-инфекция преодолена. Новую терапию уже испытали в США, Канаде, Германии, Франции и Испании. Антиретровирусную терапию разработали вместо ежедневного приема лекарств. Уколы позволяют медленно высвобождать в кровь препарат.Новейшее лечение уже попробовали 309 пациентов. Инъекции им делали каждые 1-2 месяца. Работала такая схема не хуже ежедневных медпрепаратов, ведь не все могут соблюдать строгий режим приема таблеток, а ВИЧ часто мутирует, развивая устойчивость к ним.Читайте также: Латвийские ученые изобрели лекарства от рака. ВидеоК концу исследования 94% пациентов успешно справлялись с вирусом.