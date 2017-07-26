Медики изобрели эффективное лекарство от СПИДа
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Новейшее лечение уже попробовали 309 пациентов. Инъекции им делали каждые 1-2 месяца. Работала такая схема не хуже ежедневных медпрепаратов, ведь не все могут соблюдать строгий режим приема таблеток, а ВИЧ часто мутирует, развивая устойчивость к ним.
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К концу исследования 94% пациентов успешно справлялись с вирусом.
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