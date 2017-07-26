Старческий маразм: причины, симптомы и лечение

Старческий маразм (распад личности) - это один из самых томных видов расстройств, с течением времени приводящий к утрате способностей всех контактов с окружающей средой. Обоснован данный фактор психологическими переменами, протекающими при необратимом атрофическом процессе мозга.Старческий маразм: симптомы, диагностика и главные предпосылки заболеванияРасстройства психики, приводящие к развитию маразма, представлены большой группой различных болезней, возникающих в старческом возрасте, но всех их соединяет воединыжды некий ряд общих признаков. В мозге патологические конфигурации обоснованы причинами внутренними (может быть наследной расположенностью), а усугубляющую либо провоцирующую роль играют наружные воздействия. В большинстве случаев старческий маразм на исходных стадиях малозаметен для окружающих. Течение заболевания неспешное, хроническое, необратимое, с неизменным нарастанием соответствующей симптоматики.Основным клиническим симптомом маразма является развитие у человека полоумия. Вначале оно может выражаться в малозначительных конфигурациях ума.Диагностика болезней, которые обоснованы атрофическими процессами мозга, осуществляется, основываясь на результатах беспристрастного обследования и данных опроса пациента. К дополнительным способам исследования относят компьютерную томографию мозга и электроэнцефалографию.Старческий маразм может развиться по различным причинам, но основными принято считать склероз сосудов и психологические атрофические нарушения мозга. По статистике данное болезнь встречается в большинстве случаев у дам, ежели у парней. Старческий маразм может начать проявляться в 70-78 летнем возрасте и протекать приблизительно 5-8 лет.Старческий маразм на исходных стадиях проявляется в неких личных конфигурациях, таких как ярко выраженный эгоцентризм, ворчливо-злобное настроение, скупость, также могут отмечаться ухудшения памяти и даже появляться некие неверные мемуары и т.д. Подобные конфигурации с течением времени становятся приметны большей части окружающих такового хворого людей.Старческий маразм: исцеление и предстоящий прогноз течения заболеванияОчень ограничены способности медикаментозного воздействия. В неких случаях нездоровые не в состоянии даже производить самоуход, потому одно из основных мест занимают надзор и уход за ними. Вследствие расстройств памяти и расторможенности влечений они становятся небезопасны как для окружающих, так и для самих себя. Лучше бросить хворого в домашней обстановке и обеспечить ему, конечно, соответственный уход, так как необходимость привыкнуть к больничной (новейшей) обстановке может поспособствовать значительному ухудшению состояния.Хворого следует подталкивать к наибольшей активности в течение денька, это будет препятствовать потере аппетита, развитию легочной патологии и ограниченности суставов, возникновению пролежней. На течение заболевания может воздействовать положительно своевременное исцеление нарушений сосудистого нрава. Показана витаминотерапия.Препараты ноотропные могут оказывать положительное действие лишь на первых стадиях данного заболевания. При борьбе с бессонницей следует соблюдать точный режим денька: нередкие прогулки, неизменная занятость, особенное отношение к режиму дневного сна. На ночь может быть применение в маленьких дозах препаратов диазепам, нитразепам, имеющих снотворный эффект. В малых дозах также могут быть показаны нейролептические средства, но это исключительно в том случае, если у хворого наблюдаются психотические расстройства либо выраженная суетливость.Прогноз будет зависеть от той скорости, с которой происходит процесс распада личности, также от наличия других сопутствующих болезней. Следует осознавать, что термин «старческий маразм» предполагает нетрудоспособность, недееспособность и невменяемость человека.