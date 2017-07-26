Старческий маразм: причины, симптомы и лечение
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Старческий маразм: симптомы, диагностика и главные предпосылки заболевания
Расстройства психики, приводящие к развитию маразма, представлены большой группой различных болезней, возникающих в старческом возрасте, но всех их соединяет воединыжды некий ряд общих признаков. В мозге патологические конфигурации обоснованы причинами внутренними (может быть наследной расположенностью), а усугубляющую либо провоцирующую роль играют наружные воздействия. В большинстве случаев старческий маразм на исходных стадиях малозаметен для окружающих. Течение заболевания неспешное, хроническое, необратимое, с неизменным нарастанием соответствующей симптоматики.
Основным клиническим симптомом маразма является развитие у человека полоумия. Вначале оно может выражаться в малозначительных конфигурациях ума.
Диагностика болезней, которые обоснованы атрофическими процессами мозга, осуществляется, основываясь на результатах беспристрастного обследования и данных опроса пациента. К дополнительным способам исследования относят компьютерную томографию мозга и электроэнцефалографию.
Старческий маразм может развиться по различным причинам, но основными принято считать склероз сосудов и психологические атрофические нарушения мозга. По статистике данное болезнь встречается в большинстве случаев у дам, ежели у парней. Старческий маразм может начать проявляться в 70-78 летнем возрасте и протекать приблизительно 5-8 лет.
Старческий маразм на исходных стадиях проявляется в неких личных конфигурациях, таких как ярко выраженный эгоцентризм, ворчливо-злобное настроение, скупость, также могут отмечаться ухудшения памяти и даже появляться некие неверные мемуары и т.д. Подобные конфигурации с течением времени становятся приметны большей части окружающих такового хворого людей.
Старческий маразм: исцеление и предстоящий прогноз течения заболевания
Очень ограничены способности медикаментозного воздействия. В неких случаях нездоровые не в состоянии даже производить самоуход, потому одно из основных мест занимают надзор и уход за ними. Вследствие расстройств памяти и расторможенности влечений они становятся небезопасны как для окружающих, так и для самих себя. Лучше бросить хворого в домашней обстановке и обеспечить ему, конечно, соответственный уход, так как необходимость привыкнуть к больничной (новейшей) обстановке может поспособствовать значительному ухудшению состояния.
Хворого следует подталкивать к наибольшей активности в течение денька, это будет препятствовать потере аппетита, развитию легочной патологии и ограниченности суставов, возникновению пролежней. На течение заболевания может воздействовать положительно своевременное исцеление нарушений сосудистого нрава. Показана витаминотерапия.
Препараты ноотропные могут оказывать положительное действие лишь на первых стадиях данного заболевания. При борьбе с бессонницей следует соблюдать точный режим денька: нередкие прогулки, неизменная занятость, особенное отношение к режиму дневного сна. На ночь может быть применение в маленьких дозах препаратов диазепам, нитразепам, имеющих снотворный эффект. В малых дозах также могут быть показаны нейролептические средства, но это исключительно в том случае, если у хворого наблюдаются психотические расстройства либо выраженная суетливость.
Прогноз будет зависеть от той скорости, с которой происходит процесс распада личности, также от наличия других сопутствующих болезней. Следует осознавать, что термин «старческий маразм» предполагает нетрудоспособность, недееспособность и невменяемость человека.
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