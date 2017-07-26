Неврологи выяснили, как мозг учится на чужих ошибках

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Обучение в результате конкуренции служит критически важной формой развития мозга. Неврологи Бристольского университета /Англия/ решили выяснить, как работает мозг геймеров, когда они сражаются против виртуального противника в компьютерных играх.

Участники были в состоянии учиться на своих собственных успешных выборах в игре, но их конкурентам не удалось полностью увеличить их нервную активность в мозге. Вместо этого, неожиданные неудачи у соперников являлись причиной этой дополнительной активности мозга, вызывая сигналы в области награды и в области обучения. Открытие позволяет предположить, что мы действительно выигрываем от неудач наших конкурентов, научившись подавлять действия, которые приводят к ошибкам.

На удивление учёных мозг добровольцев активировался, когда они наблюдали за выбором своих соперников, как если бы они выполняли эти действия самостоятельно. Согласно гипотезе, при таких ситуациях в мозге срабатывает система "зеркального действия нейронов", поддерживающая тип бессознательного чтения мыслей, которая помогает нам, например, судить намерения других людей.
Listis
LentaInform
СМИ2

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