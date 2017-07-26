Лекарственные настои при циррозе: 9 рецептов для восстановления печени

Цирроз печени – обширное поражение органа, при котором происходит гибель тканей и постепенная их замена фиброзными волокнами. В результате замещения образуются различные по размеру узлы, кардинально меняющие структуру печени.Предлагаемые рецепты на основе лекарственных трав помогают восстановить работоспособность печени при циррозе и поднять общий тонус организма.Рецепт 1Трава зверобоя продырявленного, тысячелистника, шалфея лекарственного, горца птичьего, череды трехраздельной, цветки пижмы обыкновенной, ромашки аптечной, плоды шиповника, корень лопуха большого, девясила высокого – по 10 г.1 столовую ложку смеси заварить 1 стаканом кипятка, дать настояться 1–2 часа. Пить по 1/2 стакана за 30 минут до еды 3 раза в день.Рецепт 2Принимать 2 раза в день порошок полыни, примешивая 1/2 чайной ложки с 1 ст. ложкой нежирного бульона.Рецепт 3Ежедневно, начиная с утра, пить по 1 стакану сока квашеной капусты через каждые 2–3 часа до полного выздоровления.Рецепт 41 чайную ложку сухих измельченных листьев лесного ореха настоять с вечера до утра в стакане белого вина. Принимать настойку по 50 г в день 3 раза натощак (перед едой). В течение 12–15 дней желтуха проходит.Рецепт 530 г измельченных листьев лавра залить 200 г масла (оливкового или подсолнечного). Настоять в теплом месте 6 дней. Принимать по 1 столовой ложке утром на голодный желудок.Рецепт 61 столовую ложку семян моркови засыпать в термос, залить стаканом кипятка и настоять ночь. Пить по 1/2 стакана 5–6 раз в день.Рецепт 71 столовую ложку травы горца птичьего (спорыша) заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.Рецепт 81 столовую ложку листьев брусники заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить мелкими глотками в течение дня.Рецепт 9Из высушенных семечек дыни сделать муку. 1 стакан этой муки залить стаканом горячего молока, настоять в термосе 1,5 часа. Выпить 0,5 стакана настоя утром натощак.