Лекарственные настои при циррозе: 9 рецептов для восстановления печени
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Предлагаемые рецепты на основе лекарственных трав помогают восстановить работоспособность печени при циррозе и поднять общий тонус организма.
Рецепт 1
Трава зверобоя продырявленного, тысячелистника, шалфея лекарственного, горца птичьего, череды трехраздельной, цветки пижмы обыкновенной, ромашки аптечной, плоды шиповника, корень лопуха большого, девясила высокого – по 10 г.
1 столовую ложку смеси заварить 1 стаканом кипятка, дать настояться 1–2 часа. Пить по 1/2 стакана за 30 минут до еды 3 раза в день.
Рецепт 2
Принимать 2 раза в день порошок полыни, примешивая 1/2 чайной ложки с 1 ст. ложкой нежирного бульона.
Рецепт 3
Ежедневно, начиная с утра, пить по 1 стакану сока квашеной капусты через каждые 2–3 часа до полного выздоровления.
Рецепт 4
1 чайную ложку сухих измельченных листьев лесного ореха настоять с вечера до утра в стакане белого вина. Принимать настойку по 50 г в день 3 раза натощак (перед едой). В течение 12–15 дней желтуха проходит.
Рецепт 5
30 г измельченных листьев лавра залить 200 г масла (оливкового или подсолнечного). Настоять в теплом месте 6 дней. Принимать по 1 столовой ложке утром на голодный желудок.
Рецепт 6
1 столовую ложку семян моркови засыпать в термос, залить стаканом кипятка и настоять ночь. Пить по 1/2 стакана 5–6 раз в день.
Рецепт 7
1 столовую ложку травы горца птичьего (спорыша) заварить стаканом кипятка, настоять 1 час, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.
Рецепт 8
1 столовую ложку листьев брусники заварить стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Пить мелкими глотками в течение дня.
Рецепт 9
Из высушенных семечек дыни сделать муку. 1 стакан этой муки залить стаканом горячего молока, настоять в термосе 1,5 часа. Выпить 0,5 стакана настоя утром натощак.
СМИ2
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