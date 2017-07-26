Как легко и безопасно для здоровья избавиться от изжоги?..

Изжога – ощущение жжения позади грудины, по ходу пищевода, иногда довольно мучительное и стойкое. Это результат заброса кислого содержимого желудка в пищевод. Обычно изжога проявляется через 30-60 мин после еды, изредка натощак. Чаще она бывает при повышенной кислотности желудка, но может возникать и у больных с атрофическим гастритом при пониженной секреции желудочного сока, когда раздражающе воздействуют на слизистую органические кислоты, образующиеся в желудке при нарушении процессов пищеварения, а также желчь, забрасываемая из желчного пузыря в двенадцатиперстную кишку, а затем в желудок и пищевод.Иногда изжога может беспокоить и практически здоровых людей при неправильном питании, злоупотреблении острыми приправами, после приема жирной пищи, алкоголя (особенно сухих вин). В ряде случаев изжогу могут вызвать кислые фрукты (яблоки, лимон), кефир, черный хлеб, а также переедание. Загрудинное жжение может возникнуть внезапно при подъеме тяжестей, когда резко возрастает внутрибрюшное давление и становится возможным заброс желудочного содержимого в пищевод.Важно проанализировать свои ощущения. Ваш подробный рассказ поможет врачу поставить правильный диагноз, советует врач-гастроэнтеролог, диетолог Михаил Гурвич в книге «Большая книга о питании для здоровья». Надо выяснить, возникает ли изжога после употребления соленых, острых или сладких блюд или же вызывается жирной и жареной пищей. Если изжога связана с едой, понаблюдайте, проявляется она сразу после еды или через некоторое время, бывает ли натощак. Провоцирует ли изжогу и боли в животе физическая нагрузка или определенное положение тела: на правом боку, на спине.Запомните, что помогает вам снять жжение: раствор ли питьевой соды или какие-либо антацидные (противокислотные) средства, молоко, какая-то пища или некоторые медикаменты.Попробуйте, не снимаются ли изжога и боли приемом валидола. Это важно для разграничения изжоги при заболеваниях пищеварительной системы и жжения, которое может возникать при сердечнососудистых болезнях (например, при стенокардии).Врач в первую очередь исключит заболевание сердца и в дальнейшем обследует желудочно-кишечный тракт. Наиболее информативными являются: рентгенологическое исследование желудка и двенадцатиперстной кишки, эндоскопическое исследование с помощью специальных приборов с волоконной оптикой и исследование кислотности желудочного сока. Важно провести все эти обследования, так как правильно лечить больного можно лишь комплексно, оценив полученные результаты.Например, часто причиной изжоги является грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, которая определяется только при специальном рентгенологическом обследовании. Если вы будете выполнять некоторые не очень сложные рекомендации, то неприятные ощущения при этом заболевании быстро пройдут.Очень важно соблюдать режим питания: есть 5 – 6 раз в день, но понемногу, не допуская переполнения желудка. После еды не стоит сразу ложиться. Походите, постойте, в крайнем случае посидите 30 – 40 мин. Предупредить возможный заброс желудочного содержимого в пищевод должно правильное положение тела во время сна. Приобретите кровать с приподнятым изголовьем или же подкладывайте вторую подушку.Исключите из рациона продукты, способствующие метеоризму (повышенному газообразованию): молоко, ржаной хлеб, горох, капусту. Ограничьте жареные блюда, наваристые мясные и рыбные бульоны, специи, приводящие к повышению желудочной секреции.Заботьтесь о профилактике запоров, по мере возможностей добивайтесь регулярной работы кишечника.Наиболее частой причиной упорных изжог являются хронические гастриты или язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Эти заболевания в большинстве случаев протекают на фоне повышенной кислотности желудочного сока. И тогда борьба с изжогой направлена на нейтрализацию избыточной соляной кислоты, образующейся в желудке. Существует множество лекарственных средств, так называемых антацидов, снижающих кислотность и устраняющих изжогу. Простейший и всем известный метод устранения изжоги – прием питьевой соды (1/2 ч. ложки на полстакана теплой воды) – быстро облегчит ваше состояние.Однако длительное и многократное применение соды, и особенно прием не в растворе, а с кончика ножа или чайной ложки, может привести к нежелательным осложнениям: головной боли, слабости, рвоте. Это говорит о передозировании соды и защелачивании организма, так называемом алкалозе. Однако нечастое употребление раствора пищевой соды может быть разрешено.На подавление повышенной кислотности желудочного сока направлено и лечение минеральными водами.При изжогах можно рекомендовать гидрокарбонатные натриевые воды (их называют еще щелочными).Питье щелочных минеральных вод рекомендуется начинать с небольших количеств (50 – 100 мл) в теплом виде (38 – 40°С), а при условии хорошей переносимости уже на 3-й – 4-й день «питьевого» лечения принимать до 1 стакана (250 мл) воды на прием.В условиях курортов и дома лечение обычно проводится с соблюдением традиционных принципов, т.е. путем однократных приемов минеральной воды за 1 ч до основного приема пищи. Однако при жалобах на изжогу прием ощелачивающей воды может быть приурочен ко времени предполагаемого появления изжоги, т.е. спустя некоторое время после еды.Интересно проследить, что же рекомендовалось делать при изжогах в старину. И можно еще раз убедиться, что многое новое – это хорошо забытое старое.Очень долго в клинической практике применялась хорошо известная врачам-гастроэнтерологам смесь Бурже, состоящая из 2 г сульфата натрия, 4 г фосфата натрия и 8 г бикарбоната натрия. Эту смесь рекомендовалось принимать по 1 ч. ложке на 1/3 стакана воды через 40 мин после еды.Хорошие результаты при хроническом заболевании приносит фитотерапия, т.е. лечение лекарственными растениями.Попробуйте на практике один из следующих рецептов:- смешайте в равных частях траву чистотела большого, тысячелистник, цветы ромашки, зверобой, корень солодки, 10 г смеси залейте стаканом кипятка. Дайте настояться, процедите. Пейте по 1 стакану 2 – 3 раза в день за 30 мин до еды;- смешайте 1 часть корня солодки, 4 части ромашки, 3 части календулы, 1 часть золототысячника. Одну столовую ложку сбора залейте 150 мл воды. Медленно доведите до кипения, остудите. Принимайте до еды 3 – 4 раза в день. Курс лечения – 2 – 4 недели.- 10 г корня солодки, 6 г апельсиновых корок заварить 400 мл воды. Выпарить до половины. Добавить 60 г меда, принимать в течение дня в 3 приема до еды. Курс лечения составляет 1 месяц.Одно из дошедших до нас знахарских средств: при появлении загрудинного жжения между приемами пищи медленно жевать 5 – 6 зерен овса или ячменя до образования однородного комка. Слюну постепенно проглатывать, а комок сплевывать.Существует легко выполнимый и довольно эффективный рецепт для лечения гастритов и соответственно изжоги. В течение 2 – 3 недель 3 – 4 раза в день за 15 – 20 мин до еды выпивать 50- 70 мл свежего картофельного сока.При ночной изжоге перед сном можно принимать 100- 150 мл настоя семени льна (2 ст. ложки лекарственного сырья завариваются 0,5 л воды).Иногда, как уже говорилось, изжога может возникать и при хроническом атрофическом гастрите, т.е. при пониженной кислотности желудочного сока. В таком случае лечение должно быть направлено не на нейтрализацию кислоты, а на улучшение пищеварения, предотвращение забросов желчи в желудок и пищевод.В лекарственные сборы при пониженной кислотности желательно включать подорожник, улучшающий секрецию желудка:- смешайте по 2 г следующие составные части: лист подорожника, корень алтея, траву душицы, зверобой, плоды тмина. Залейте сбор 250 мл воды, прокипятите 15 мин. Принимайте по 2 ст. ложки 4 – 5 раз в день за 15 – 20 мин до еды;- 1 часть зверобоя, 4 части мелиссы, 3 части листьев подорожника, 2 части свежей крапивы, 2 части душицы. Одну столовую ложку сбора залейте 150 мл кипятка. Оставьте настояться в термосе. Принимайте так же, как и предыдущий сбор.И хочется еще раз напомнить, что ни один из методов лечения или отдельно взятое лекарственное средство не дадут устойчивого хорошего результата, если вы не будете придерживаться правильной диеты и режима питания.Важно не допускать длительных перерывов между приемами пищи, есть в строго определенное время, не реже 4 раз в день, не торопясь, пережевывая пищу. Правильное питание способствует ритмичной деятельности пищеварительной системы и является неотъемлемой частью лечебного процесса.